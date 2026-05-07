Celia Molina 07 MAY 2026 - 07:15h.

Cuatro años después del suicidio de su madre, María ha escrito un libro donde cuenta todo lo que ocurrió el día de su muerte

La hija de Verónica Forqué, María Iborra, expresa su sentimiento de culpa tras el suicidio de su madre: "¿Pude yo hacer algo?"

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Este miércoles 7 de mayo sale a la venta 'No soy Verónica Forqué', el libro que la hija de la actriz, María Iborra, ha escrito para narrar las memorias de su madre en su nombre. Forqué, conocida por haber sido la más sonriente chica Almodóvar y por sus papeles cómicos en la televisión, se quitó la vida en su domicilio el 13 de diciembre de 2021, tras una larga depresión sin salida.

Hasta ahora, lo único que se sabía es que se había ahorcado en su domicilio, poco después de haber charlado con su hija. Gracias a su testimonio, ha trascendido que Verónica decidió suicidarse con uno de sus pañuelos, que había elegido escrupulosamente para el momento: "Mi madre se suicidó con un pañuelo. Era un pañuelo de seda, gris azulado con flores azules y granates. Se hizo un nudo en la garganta, ató el extremo del pañuelo en el radiador que había encima del váter y se dejó caer. Enfrente de ella había un espejo, y seguramente, se miró en él antes de ahorcarse", dijo María en una entrevista para ABC.

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Ahora, en el libro, da una visión mucho más extensa de su madre, de quien dice que era "un ángel", pero también una mujer con "un demonio dentro". En el primer capítulo, cuenta que Verónica quiso ser actriz inmediatamente después de ver por primera vez 'Mary Poppins'; un personaje de ficción al que María nombraría después al describir cómo fue ver a su madre con ganas literales de morir:

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María se mudó con su madre para aliviar su depresión

"Estábamos en el infierno. Sus ojos perdieron las chiribitas. Su brillo. Se empezó a quedar muy delgada, cada vez más y más pequeña. Luego llegó a un estado casi vegetal. Me decía: 'Yo estoy fatal, solo estoy estorbando; si me quito de en medio es mejor para todos, también para ti', como preparándome para ello. Entonces, escondí todos los cuchillos y objetos cortantes que había por la casa. ¿Os imagináis a los niños de Mary Poppins obligados a esconder los cuchillos en su propia casa para que Mary Poppins no se suicide? Así me sentía yo", dijo en la entrevista previa a la salida de las memorias.

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Tiempo antes del suicidio de su madre, según ABC, "María se había mudado con ella a Madrid", preocupada por la depresión en la que había caído tras la emisión del programa de televisión por el que fue objetivo de un sinfín de burlas en las redes sociales. Ella y la mujer que cuidaba de la actriz, Menuka, fueron las últimas personas en verla antes de que entrara en el baño de su domicilio con la firme intención de suicidarse. Madre e hija desayunaron juntas y María salió de casa para hacer unos recados cuando, al rato, Menuka la llamó para decirle, horrorizada, que su madre "se había ahorcado".

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La joven se preguntó después si, cuando ella salió por la puerta de la casa, Verónica ya lo tenía todo pensado: "Según me contó Menuka, esa misma mañana se encontró con que mi madre había sacado del armario todos sus pañuelos y los había extendido en la cama. Naturalmente, le extrañó, aunque no supo interpretar la causa de ese despliegue. Ahora sabemos la causa: mi madre estaba valorando cuál de ellos sería el más adecuado. Un casting de pañuelos", ha declarado recientemente María.

A pesar de la certeza de que Forqué lo había planeado y de saber que no era la primera vez que había intentado quitarse la vida (en el libro dice que ésta fue ya la tercera), su hija se siente "terriblemente culpable" de no haber evitado que acudiera al programa que terminó dándole la estocada final a su estado de ánimo. Aún con tan trágica forma de morir, no le guarda ningún rencor pues, en el libro de memorias, comienza expresando lo mucho que la quería.