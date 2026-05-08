Rocío Molina 08 MAY 2026 - 17:11h.

La influencer estalla tras un último contratiempo y denuncia públicamente una situación que no es aislada

Irene Rosales reacciona a los nuevos ataques de Isa Pi: "No voy a levantar un teléfono"

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No es muy dada a utilizar sus redes sociales para quejarse públicamente, pero Irene Rosales en esta ocasión ha compartido un episodio que denuncia que es "de vergüenza" y que es algo que pasa a diario y le genera frustración. La colaboradora de 'El tiempo justo' ha compartido una fotografía y unas palabras con las que ha dejado patente su malestar ante una situación que desgraciadamente se repite.

Tras reaccionar a las declaraciones de Isa Pantoja sobre ella en su entrevista en '¡De Viernes!' y hablar claro también de su ex Kiko Rivera, la de Ginés de 34 años, ya no se muerde la lengua. El último episodio que ha sufrido y que no es un hecho aislado dado que cada semana se tiene que desplazar de Sevilla a Madrid por su trabajo es un ejemplo de lo que ella y otros ciudadanos están viviendo.

La influencer ha estallado y lo ha compartido a través de sus stories. Con una imagen del panel de salidas, ha mostrado el caos vivido en la estación de tren, donde los retrasos y la falta de información parecen haberse convertido en una tónica habitual.

En su mensaje, Irene Rosales subraya la falta de previsión por parte de la compañía ferroviaria al no asignar ni siquiera una vía de salida a pesar de que la hora programada ya había pasado. "Es de vergüenza. Todos los días con el mismo problema... Se supone que sale a las 19:00 horas y aún no hay ni vía. Alucinante", publica muy molesta.

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Y este retraso que no parece cosa de un día a juzgar por sus palabras no es lo único que ha indignado a la sevillana. Lo que le ha terminado de agotar la paciencia y así lo ha expresado a través de sus redes es la recurrencia de estos incidentes y las explicaciones que por ello reciben.

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"Lo peor es que todos los días es una excusa diferente", se ha quejado, poniendo en relieve su crítica y cansancio como usuaria ante los incidentes y retrasos que afectan últimamente a la red ferroviaria