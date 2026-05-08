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María José Campanario opinaba ayer sobre la decisión de su hija, Juls Janeiro, de abandonar el anonimato y convertirse en una figura pública. La odontóloga no dudó en mostrarle todo su apoyo y ahora ha sido especialmente contundente con las influencers que han atacado a la joven.

Campanario ha estallado contra las críticas recibidas: "Hay gente que es ferozmente mala y que piensa que insultar gratuitamente es necesario. Vuelve otra vez el machismo más rancio en forma de 'información' y yo ya he aguantado mucho tiempo esa mierda".

María José Campanario contra Ofelia: "Espero que no te lo hagan a ti cuando aparezcas en algún sitio"

Tras el debut mediático de Juls, su madre la ha defendido con uñas y dientes. En otro mensaje añadía: "Hay un pedazo de troll intentando forzarme a hablar de algo que no me apetece, pero ahí está, por su santo chumino". Lo que más le ha molestado es un vídeo en el que se habla de las supuestas operaciones estéticas a las que se habría sometido su hija.

En ese mismo vídeo, la influencer Ofelia reacciona con aplausos, una actitud que provocó una respuesta inmediata por parte de Campanario: "Ofelia, cállate un mes". La influencer intentó justificarse explicando el motivo de su reacción: "Yo aplaudía el contenido de mi amiga, nada en concreto contra tu hija".

Sin embargo, la explicación no frenó a María José, que respondió con dureza: "El contenido de tu amiga es asqueroso. Espero que no te lo hagan a ti cuando aparezcas en algún sitio".

Esta actitud contrasta con la serenidad con la que tanto ella como Jesulín de Ubrique han atendido a la prensa para hablar sobre la reciente entrevista de su hija. Por el momento, María José Campanario ha decidido apartarse de las redes sociales.