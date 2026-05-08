Miguel Salazar Madrid, 08 MAY 2026 - 16:59h.

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El brote de Hantavirus ha llegado a generar la "locura" a pie de calle. En 'El tiempo justo' hemos hecho una investigación para comprobar si la fiebre por las mascarillas vuelve a nuestras vidas seis años después de que estallase la pandemia por el Covid-19.

Un farmaceútico habla sorbe la "locura" por las mascarillas

"La verdad que la gente esta viniendo más a las farmacias a preguntar, y nosotros estamos reponiendo más mascarillas. Que nadie se fíe de lo que encuentran en internet", lanza un farmacéutico desde el anonimato.

Tal y como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia, el miedo por el virus -pese a que los expertos lanzan mensajes de calma en todo momento- ha llegado a los supermercados españoles. En uno observamos que las mascarillas están agotadas.

Sin embargo, hay también quienes aprovechan la oportunidad y el revuelo para sacar tajada económica del momento. En tiendas de segunda mano, descubrimos cómo hay peronas que ponen a la venta mascarillas y otros productos sanitarios, que vinculan con el hantavirus.

'Concentrador de oxígeno: 80 euros. Puede ser útil como soporte respiratorio', subraya un vendedor. Tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, la Policía Nacional ha fijado un protocolo interno para sus unidades que incluye el uso de guantes, mascarillas e incluso mono desechable en caso de tener contacto con el virus.