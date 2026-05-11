Lidia González 11 MAY 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ y Juan José Peña desvelan la historia familiar que hay tras el nombre que han decidido para su bebé

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Aguasantas Vilches y Juan José Peña se sientan frente a las cámaras de mtmad con una noticia muy importante que dar y para contar todos los detalles del gran momento personal que están viviendo. Hace tan solo un mes, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ comunicaba que estaba embarazada y, ahora, llega el momento de anunciar el nombre de su primer hijo en común. Los influencers cuentan todos los detalles y se sinceran como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no puede estar más emocionada por poder gritar, por fin, a los cuatro vientos cómo se va a llamar su pequeño. A pesar de haber descubierto el sexo de su bebé con un impresionante ‘gender reveal’, eso no les ha hecho más sencilla esta elección. Como así lo asegura el padre, hasta pocos minutos antes de comunicarlo, no han conseguido ponerse de acuerdo: “Llevamos cuatro meses decidiendo el nombre”.

Después de que Juan José Peña haga la gran revelación, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no ha podido evitar emocionarse y se rompe por completo. La pareja admite que ha sido “una decisión complicada y difícil” y cuentan todos los detalles de cómo han llegado a esta conclusión. Los influencers desvelan la historia que se esconde tras este nombre y el motivo por el que, finalmente, ha sido el elegido para su pequeño en común.

La exconcursante de ‘GH VIP’ desvela qué nombres barajaban en caso de su bebé hubiera sido niña

Ahora que ya tienen claro cómo se va a llamar su pequeño, Aguasantas Vilches y Juan José Peña han contado todas las curiosidades que hay sobre esta decisión. Si ya lo han tenido difícil para ponerse de acuerdo con el nombre de un niño, cuando todavía desconocían el sexo de su bebé era todavía más complicado. La exconcursante de ‘GH VIP’ desvela qué nombres barajaban en caso de su bebé hubiera sido niña y no duda en decir lo que piensa sobre el gusto de su pareja. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!