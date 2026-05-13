Celia Molina 13 MAY 2026 - 12:09h.

El director del Mutua Madrid Open acudió a las redes sociales tras darse cuenta de que había perdido las llaves en un taxi

El español Carlos Alcaraz confirma que no jugará Roland Garros por su lesión de muñeca

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Perder las llaves es un despiste cotidiano que le puede ocurrir a cualquiera. Así lo ha demostrado el extenista y actual director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, con las últimas publicaciones que ha hecho en su perfil de X. A través de un mensaje, avisó de que había perdido unas llaves en un taxi que había cogido en una céntrica parada de Madrid:

"Dejé unas llaves en un taxi que cogí en la parada Gregorio Marañón, en la calle Dr. Esquerdo, y todavía estoy aquí. La matrícula es la 13818. Si por casualidad ve este taxi, le ruego que se ponga en contacto conmigo por aquí o por Instagram", dijo, con la esperanza de recuperar el objeto perdido.

En los comentarios de esta publicación, algunos usuarios le dieron consejos útiles como: el teléfono que hay que llamar en Madrid para recuperar un objeto extraviado (es el 91 406 8810), identificar al titular del taxi a través de la matrícula, llamar a Radio Taxi en informar de lo ocurrido o revisar el ticket del pago del trayecto, donde vienen algunos de los datos del conductor.

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"Hay más gente buena de lo que imaginamos"

"¡Hice algo de eso y aparecieron! Otras veces que he perdido algo y se han puesto en contacto conmigo a través de las redes sociales. Hay más gente buena de lo que imaginamos", dijo el extenista en otro tuit, anunciando que había resuelto el problema con esos pasos. No todos los usuarios de X, sin embargo, fueron tan amables con él, costándole al director de la Mutua un cruce de palabras con un tuitero que le dijo lo siguiente:

"Creo que en lugar de anunciarlo es llamando al teléfono de Radio Taxi, lo localizarán, no, pero viendo en lo que has convertido la Mutua ahora, lo entiendo todo", le espetó el usuario. A lo que Feliciano contestó: "¡Otro listillo! Antes de hablar, infórmate, pedazo de burro. A ver si crees que Radio Taxi llega a los más de 15 000 taxistas de Madrid", para zanjar la discusión.

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La última vez que vimos a Feliciano López fue en la edición del Master 1000 de tenis de Madrid, en la que Carlos Alcaraz no pudo participar por la lesión en la muñeca que le obligó a abandonar el torneo de Montecarlo. En su ausencia, Sinner se convirtió, por segundo año consecutivo, en el gran ganador de la cita madrileña tras ganar a Zverev en la final. Tristemente, la lesión de Alcaraz tampoco le permitirá competir en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.