Celia Molina Madrid, 13 MAY 2026 - 10:40h.

La revista 'Lecturas' ha publicado una nueva fotografía de Maxi Iglesias entrando en el portal del piso de Aitana Sánchez Gijón

Aitana Sánchez Gijón rompe su silencio tras la muerte de su madre con un sentido homenaje: "Mamma"

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El pasado 26 de abril, Aitana Sánchez Gijón vivió uno de los peores días de su vida. Su madre, Fiorella de Angelis, falleció en Madrid tras un empeoramiento de su salud, dejando desolada a la actriz y a su hermano, Eloy Sánchez Gijón. Ambos estuvieron arropados por sus familiares más cercanos, si bien, la prensa se dio cuenta de la notable ausencia de Maxi Iglesias, el nuevo amor de la protagonista de 'Un paseo por la nubes', en el velatorio de la fallecida.

Varias semanas después, la revista 'Lecturas', el mismo medio que publicó las sorprendentes fotografías que confirmaban su romance, ha captado a Maxi Iglesias en el portal del piso que Aitana tiene en la capital, dispuesto a tener un nuevo encuentro con ella y a darle todo su apoyo en el difícil momento que atraviesa.

Según la revista, el actor, vestido con una cazadora de cuero marrón y fotos a juego, se presentó en la vivienda, tras hacer un parón en el rodaje de la película en la que se encuentra trabajando en el País Vasco y que forma parte de su apretada agencia cinematográfica. Suponemos que su paso por Madrid también tenía que ver con el avión que Maxi tuvo que coger hacia Miami, donde acudió recientemente a la gala de los Premios Platino de 2026.

Maxi se deja ver a plena luz del día

Es la segunda vez que 'Lecturas' publica una fotografía de las citas, hasta ahora secretas, entre estos dos actores, que mantienen una diferencia de edad de 22 años. La noticia sobre su inesperado romancé saltó a principios del mes de abril, en plenas vacaciones de Semana Santa, con un amplio reportaje en el que se les veía a ambos dándose un apasionado beso en plena calle.

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El difícil momento que atraviesa Aitana

En aquella ocasión, Aitana y Maxi se veían confabulados con la noche madrileña pero, ahora que se conoce su historia de amor, él ya se ha dejado ver en el portal de la casa de la actriz a plena luz del día. Seguro que Maxi será para Aitana un gran apoyo en el luto en el que se encuentra inmersa tras la muerte de su madre, a quien estaba plenamente unida.

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El día después de su velatorio, donde estuvo acompañada de sus dos hijos, Teo y bruna Lucadamo, fruto de su largo matrimonio con el argentino Papin Lucadamo, la propia actriz publicó una antigua fotografía de su madre, rodeada de velas encendidas. Después, lamentó también la muerte del director Adolfo Aristarain, con quien trabajó en una de sus películas:

"Demasiadas pérdidas en tan pocos días. Maestro Adolfo Aristarain, nos quedan tus películas, tu compromiso, tu manera de mirar el mundo…Nunca olvidaré nuestro rodaje de 'La ley de la frontera', ni a Federico Luppi, ni a mis queridos Pere Ponce y Achero Mañas, ya para siempre en mi vida desde entonces", escribió Aitana en su muro de Instagram, para expresar lo afligida que ha pasado los últimos días. Afortunadamente, la actriz ha continuado con su trabajo y sigue triunfando con la obra 'La malquerida'.