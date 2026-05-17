Antía Troncoso 17 MAY 2026 - 14:40h.

La colaboradora de televisión explica la razón por la que no acudió a la presentación del libro de su hija Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme'

El sofisticado look de Alejandra Rubio en la presentación de su libro: conjunto monocromático con calzado rompedor y joyas maximalistas

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Alejandra Rubio ha cumplido un sueño. Este miércoles, 13 de mayo, ha salido a la venta su primer libro, 'Si decido arriesgarme'. Una novela erótica que presentó ante los medios de comunicación este jueves en un evento en el que, a excepción de su primo, José María Almoguera, y de su pareja, Carlo Costanzia, no estuvo presente nadie más de su familia. Ahora, la propia Terelu explica el motivo de su ausencia en este día tan especial para su hija.

Tras varias semanas adelantando este gran proyecto, por fin, Alejandra Rubio ha hecho su gran debut literario, con un libro en el que la influencer relata una historia de ficción cargada de tensión, dilemas morales y una trama centrada en un triángulo amoroso. Novela de la que, hasta ahora, solo conocíamos la sinopsis:

"Karla acaba de llegar a Madrid desde Cantabria con una ilusión enorme: empezar una nueva etapa universitaria y mantener a flote su relación de años con Marcos, su novio, serio, estructurado y cada vez más distante. Pero todo se complica cuando aparece Ulises, el hermano de Marcos, recién salido de prisión y cuyo pasado nadie se atreve a mencionar. Guapo, tatuado y con una mirada que desarma, lo removerá todo en la vida de Karla: sus certezas, su forma de entender el amor y hasta la visión que tiene de sí misma".

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La razón de la ausencia de Terelu en la presentación del libro de Alejandra

Ahora, que el libro ya esta disponible en todas las librerías, Alejandra Rubio ha concedido una rueda de prensa para presentarlo. Un momento en el que la creadora de contenido ha desvelado algunos de los fragmentos más eróticos de su novela, como: "Me pasa la lengua por el cuello y la clavícula hasta llegar a mis pechos, que libera para recrearse en ellos. Estoy muy excitada y no sé si voy a poder parar", entre muchos otros.

Más allá de estos llamativos fragmentos de la novela, sobre los que la propia Terelu Campos opinó en 'Vamos a ver', otro de los aspectos más comentados de la presentación han sido las sonadas ausencias familiares, entre ellas, la de la propia colaboradora de televisión y madre de Alejandra, Terelu, y la de su tía, Carmen Borrego.

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Ha sido la propia Terelu Campos la que ha explicado frente a los micrófonos de 'Europa Press' el motivo de su ausencia en este evento tan importante en la vida de su hija: "Era una cosa para la prensa, solo prensa, y yo no soy prensa". Del mismo modo, la hija de María Teresa Campos ha desvelado si se ha leído ya la novela de Alejandra: "No me ha dado tiempo".