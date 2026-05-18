Natalia Sette 18 MAY 2026 - 19:09h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente sobre si desea convertirse en madre pronto con Jesús Sánchez

Marina García comparte, emocionada, su importante logro profesional

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Marina García ha hablado de uno de los temas que más generan curiosidad entre sus seguidores: sus planes de maternidad junto a Jesús Sánchez. Tras perder el conocimiento en el gimnasio y reconocer tener dudas sobre un posible embarazo , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha aclarado todas las dudas.

La creadora de contenido de 27 años ha querido explicar detalladamente cuál es su pensamiento ante la idea de dar un paso tan importante en su relación, que recientemente no pasaba por su mejor momento . “A pesar de las veces que he dicho que 'ser madre no es mi sueño' sé que en el momento que pase me desviviría completamente. ha comenzado confesando sobre la foto de un test de embarazo.

Marina reconoce que la maternidad es una gran responsabilidad para la que, a pesar de su madura perspectiva debido a sus propias vivencias personales, no se encuentra preparada: “Por eso no dejo que pase aún”. La influencer reconoce que su forma de ver la maternidad viene precisamente por cómo se ha vivido el tema en su propia casa.

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“Mi vida, el tener una madre que me tuvo tan tan joven, el criar a mi hermano pequeño, todo eso ha determinado mucho cómo pienso a día de hoy”, ha relatado con total seguridad a sus seguidores. Con esto, la andaluza explica los motivos por los que ha preferido tomarse este proceso con mucha calma y sin ningún tipo de prisa.

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“Siempre he tenido claro que no quería ser madre joven, a pesar de que me sienta preparada en todos los aspectos”, ha sentenciado de forma tajante. A pesar de los altibajos con su pareja, Jesús Sánchez, la realidad es que tienen una relación bastante estable. Además, tienen casa propia y ambos cuentan con trabajos que les da seguridad económica.

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Aún así, Marina prefiere esperar a sentirse preparada emocionalmente para dar el gran paso. De lo que no cabe duda es de que, cuando esté preparada, sus seguidores serán partícipes de todo el proceso.