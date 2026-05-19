La madre del rey Federico X ha regresado al Palacio de Fredensborg tras permanecer ingresada casi una semana por un ataque al corazón

La reina Margarita de Dinamarca ingresa de urgencia en el hospital tras sufrir un ataque al corazón: su estado de salud

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La reina Margarita II de Dinamarca ha recibido el alta hospitalaria este martes, 19 de mayo, tras permanecer ingresada casi una semana en el Rigshospitalet de Copenhague. Tal y como ha comunicado la Casa Real danesa, ha sido sometida a una angioplastia coronaria con balón tras sufrir un ataque al corazón.

A sus 86 años, la histórica monarca danesa ya ha abandonado el hospital, y desde Palacio han actualizado su estado de salud.

"Su Majestad la Reina Margarita ha sido dada de alta hoy del Rigshospitalet y regresa al Palacio de Fredensborg. La reina Margarita también desea agradecerles los numerosos mensajes de cariño y saludos que se han enviado a Su Majestad", comienza el mensaje.

Asimismo, destacan que en los próximos días la madre del rey Federico X deberá "mantener la calma" y permanecer alejada del foco mediático, cancelando su asistencia a los actos institucionales previstos. "Se cancela su presencia prevista en el Teatro de Pantomima el sábado 23 de mayo", sentencian.

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Qué es una angioplastia coronaria

Se trata de un procedimiento médico utilizado para abrir arterias obstruidas o estrechadas que impiden que la sangre llegue correctamente al corazón.

Durante la operación, los especialistas introducen un pequeño catéter con un balón diminuto en su extremo a través de una arteria -normalmente desde la muñeca o la ingle- hasta llegar al punto afectado. Una vez allí, el balón se infla para ensanchar la arteria y restaurar el flujo sanguíneo.

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En muchos casos también se coloca un 'stent', una pequeña malla metálica que ayuda a mantener abierta la arteria. Es una técnica habitual en pacientes con problemas coronarios.

Con Margarita II, la intervención parece haber evolucionado favorablemente desde el primer momento. Los partes médicos difundidos por palacio insistieron en que la reina se encontraba "de buen ánimo" y recuperándose, aunque permaneció varios días ingresada para seguimiento médico y controles cardíacos.

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Su ingreso

La noticia del alta supone un alivio para Dinamarca. Desde que se conoció su ingreso de urgencia el pasado 14 de mayo, el estado de salud de Margarita había despertado preocupación tanto dentro como fuera del país. No solo por su avanzada edad, sino porque la reina arrastra varios problemas físicos en los últimos años que ya habían reducido su agenda pública.

La Casa Real danesa confirmó entonces que había sufrido un infarto y que la habían trasladado al Hospital del Reino, el centro médico de referencia del país, donde ha permanecido bajo observación y ha sido sometida a pruebas cardiológicas adicionales.

Por ello, los médicos han decidido practicarle una angioplastia con balón en una arteria coronaria. La intervención, según explicó la Casa Real, fue un éxito y la recuperación estaba siendo "buena".

La delicada salud de Margarita II

El ingreso ha vuelto a poner el foco sobre el delicado estado físico de la exmonarca. Aunque durante décadas fue considerada una de las figuras más activas y longevas de las monarquías europeas, los problemas de salud se han acumulado en los últimos años.

En 2023 fue sometida a una operación de espalda que afectó a su movilidad; después sufrió varias caídas y otros ingresos hospitalarios por precaución. Ese deterioro físico fue uno de los motivos -aunque no el único- de su histórica abdicación de enero de 2024, cuando cedió el trono a Federico X tras 52 años de reinado.

Aun así, la exsoberana nunca ha desaparecido del todo de la vida pública. Conservó el título de reina y ha seguido participando en determinados actos institucionales y celebraciones familiares. Su última gran aparición antes del ingreso había sido a finales de abril en Estocolmo, durante los festejos por el 80 cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.