Fani Carbajo habla sobre el problema de salud de su hija Victoria

Natalia Sette 07 MAY 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre el estado de salud de su hija y la encrucijada en la que se encuentra

Fani Carbajo se somete a un tratamiento para armonizar su glúteo y enseña el antes y el después

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Fani Carbajo, que está a punto de casare , ha reaparecido a través de sus ‘stories’ tras un día entero sin dar señales para explicarle a sus seguidores el motivo de su ausencia. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla con sinceridad sobre el problema de salud de su hija Victoria y la situación tan complicada en la que se encuentra.

Tras tomar una drástica decisión por el bien de su pequeña de un año y medio, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha tenido que enfrentarse a otra situación difícil. “No subí nada porque Victoria se puso malita otra vez de los oídos”, ha comenzado diciendo la creadora de contenido. La niña cayó de nuevo en una infección de oído que la llevó directamente al médico.

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Fani explica el motivo que le dio la doctora de por qué es tan frecuente las infecciones de oídos en su hija. “La doctora me dijo que tenía que quitarle el chupete porque por muchos lavados nasales que le haga, como está succionando todo el rato, se traga ese moco”, ha dicho con cierta desesperación. “Tengo que intentarlo porque la pobre estuvo con fiebre y todo, lo pasé fatal”, ha añadido.

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La realidad es que no es la primera vez que intenta que su hija se deshaga de este hábito. “Lo intenté pero es muy lista y los encontró. Voy a recurrir al truco que utilicé con Emilio que me fue muy bien”, ha aclarado. Con Victoria simplemente cogió los chupetes y los guardó en un cajón con la esperanza de que no los encontrara.

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Viendo que de esta forma no funcionó, ha pensando en hacer lo que hizo con su primer hijo. Quiere coger todos los chupetes, cortarle la tetina y quemarla. Así, cuando se los meta en la boca, ya no le resultará cómodo y los desechará ella sola. “Le cogió asco y ya no quiso chupete”, ha dicho sobre Emilio.

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Esta decisión la toma de forma desesperada porque no puede seguir viendo a su hija caer constantemente enferma. “Cada 2x3 se pone malita de los oídos. Ayer empezó a supurar por uno”, ha dicho dolido. Es por ello que por mucho que le cueste, la madrileña le va a quitar los chupetes a su hija, esprando que así no vuelva a tener infecciones de oídos.