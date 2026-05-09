Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Actualidad
Maternidad

Marta Castro enseña el capullo ergonómico que utiliza con su bebé: precio y características

Marta Castro enseña el capullo ergonómico con utiliza con su bebé
Marta Castro, exconcursante de 'GH VIP'. INSTAGRAM
Compartir

Desde que Marta Castro dio a luz a su primera hija en común con Rodri Fuertes, no ha dejado de compartir cada paso del proceso con su comunidad. Tras hablar del método de lactancia que está siguiendo y la presión que sienten las mujeres, la exconcursante de ‘GH VIP’ enseña el capullo ergonómico que utiliza con su bebé. Una de sus mejores compras y que recomienda a todas las mamás. 

Después de pasar unos días bastante fastidiada por una lesión, la influencer parece estar recuperada y ha vuelto a su contenido habitual en redes sociales. Una de las cosas que más le gusta a Marta es compartir con las madres de su comunidad aquellas cosas que a ella le están funcionando con su pequeña. “Os voy a enseñar esto, que ya lo utilicé con Hugo, lo recomiendo muchísimo”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

PUEDE INTERESARTE
Rodri Fuertes y Marta Castro se convierten en padres y desvelan el misterio del nombre de su bebé
Rodri Fuertes y Marta Castro se convierten en padres y desvelan el misterio del nombre de su bebé

Se trata de un nido de ángel o capullo ergonómico que tiene como objetivo principal que los bebés descansen de la mejor forma posible. “No pesa absolutamente, es una especie de nido ergonómico que va de los 0 a los 4 meses. La tumbas y con el velcro la agarras”. ha continuado explicando. De hecho, poco después sube un video de su propia hija durmiendo en él para que sus seguidoras vean cómo funciona.

PUEDE INTERESARTE

“Es blandito para ayudarle a que no se le quede la cabeza planita”, ha asegurado la creadora de contenido. Esto es uno de los miedos de todas las madres pues a los bebés se les puede quedar la cabeza plana por dormir boca arriba o pasar mucho tiempo en la misma posición, ya que su cráneo es muy blando. Con este nido, esta preocupación desaparece. “Es un regalazo para cualquier mamá”, ha concluido Marta. 

El capullo ergonómico que utiliza Marta
El capullo ergonómico que utiliza Marta. 5

El capullo ergonómico tiene un precio de 137€ y promete ayudar al recién nacido a adaptarse a su vida después del nacimiento con una posición semi-fetal. Deja al bebé libertad de movimiento de la cabeza a los pies gracias a su espuma de alta resistencia. Además, lo mantiene en una posición segura por la banda ventral con la que cuenta, que ofrece una ligera presión sobre su vientre y reduce los despertadores sobresalientes.

Temas