Marta Castro enseña el capullo ergonómico que utiliza con su bebé: precio y características

Natalia Sette 09 MAY 2026 - 12:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte una de las mejores compras que ha hecho para su bebé y se lo recomienda a todos sus seguidores

Duras críticas al nombre de la bebé recién nacida de Rodri Fuertes y Marta Castro

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Desde que Marta Castro dio a luz a su primera hija en común con Rodri Fuertes, no ha dejado de compartir cada paso del proceso con su comunidad. Tras hablar del método de lactancia que está siguiendo y la presión que sienten las mujeres, la exconcursante de ‘GH VIP’ enseña el capullo ergonómico que utiliza con su bebé. Una de sus mejores compras y que recomienda a todas las mamás.

Después de pasar unos días bastante fastidiada por una lesión , la influencer parece estar recuperada y ha vuelto a su contenido habitual en redes sociales. Una de las cosas que más le gusta a Marta es compartir con las madres de su comunidad aquellas cosas que a ella le están funcionando con su pequeña. “Os voy a enseñar esto, que ya lo utilicé con Hugo, lo recomiendo muchísimo”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

Se trata de un nido de ángel o capullo ergonómico que tiene como objetivo principal que los bebés descansen de la mejor forma posible. “No pesa absolutamente, es una especie de nido ergonómico que va de los 0 a los 4 meses. La tumbas y con el velcro la agarras”. ha continuado explicando. De hecho, poco después sube un video de su propia hija durmiendo en él para que sus seguidoras vean cómo funciona.

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“Es blandito para ayudarle a que no se le quede la cabeza planita”, ha asegurado la creadora de contenido. Esto es uno de los miedos de todas las madres pues a los bebés se les puede quedar la cabeza plana por dormir boca arriba o pasar mucho tiempo en la misma posición, ya que su cráneo es muy blando. Con este nido, esta preocupación desaparece. “Es un regalazo para cualquier mamá”, ha concluido Marta.

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El capullo ergonómico tiene un precio de 137€ y promete ayudar al recién nacido a adaptarse a su vida después del nacimiento con una posición semi-fetal. Deja al bebé libertad de movimiento de la cabeza a los pies gracias a su espuma de alta resistencia. Además, lo mantiene en una posición segura por la banda ventral con la que cuenta, que ofrece una ligera presión sobre su vientre y reduce los despertadores sobresalientes.