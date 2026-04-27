Marta Castro, lesionada dos semanas después de dar a luz a su hija en común con Rodri Fuertes

Natalia Sette 27 ABR 2026 - 12:13h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla abiertamente sobre lo que le ha ocurridos dos semanas después de dar la bienvenida a Covadonga

Duras críticas al nombre de la bebé recién nacida de Rodri Fuertes y Marta Castro

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Marta Castro ha vuelto a demostrar que la maternidad no siempre es de color de rosa. Apenas dos semanas después de dar la bienvenida a su hija con Rodri Fuertes, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido con sus seguidores un inesperado revés de salud que le está dificultando disfrutar plenamente de estos primeros días. La influencer explica qué lesión tiene y cómo lo está llevando.

Aunque la mayoría de las veces comparte el lado bueno de la maternidad, como los primeros días de la bebé en casa, esta vez Marta aparece en sus ‘stories’ de Instagram para sincerarse sobre un dolor físico que padece. “Igual que os cuento las cosas buenas, os voy a contar las cosas malas”, ha comenzado diciendo. El problema que arrastra la influencer viene de mucho antes y ha vuelto a aparecer. “Durante el embarazo me dio ciática, me estuve tratando y se me quitó. Pero ahora me ha vuelto a dar y estoy forzando y forzando en la pierna derecha”, ha relatado.

La ciática es una afección provocada por la compresión o irritación del nervio ciático, el más largo del cuerpo, que se extiende desde la parte baja de la espalda hasta las piernas. Suele causar un dolor agudo, debilidad o entumecimiento, y es muy común tras el parto debido a los cambios posturales y el esfuerzo físico que supone cargar al bebé.

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Sin embargo, para Marta, la situación se ha complicado por un inesperado incidente. Al intentar compensar el dolor de la espalda, ha terminado lesionándose la otra pierna. “Como estoy forzando, antes me he agachado para coger una cosa en el baño y me ha hecho el gemelo de la pierna izquierda ‘pa’”, ha explicado algo frustrada.

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Todo esto la ha llevado a estar viviendo una situación de lo más complicada teniendo en cuenta que tiene a una bebé recién nacida y un niño de seis años. “Tengo ahora un saco de ‘habas baby’ en el gemelo y luego, cuando pueda, me pondré calor en la otra pierna. No puedo estirar la izquierda y la otra no la puedo apoyar”, ha contado mientras le da el pecho a su pequeña.

A pesar del dolor, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha tirado de humor para quitarle hierro al asunto ante sus seguidores: “Si me veis por la calle andando como una gallina, no os preocupéis, estoy bien”. No obstante, no ha ocultado la frustración que siente al verse limitada físicamente cuando todo lo demás marchaba sobre ruedas. “Me da rabia porque he tenido un post-embarazo maravilloso, la gorda está todo el día durmiendo y la adaptación con mi hijo es perfecta… me da rabia estar así”, ha confesado.

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Marta ha recordado que padece de ciática desde que era muy joven, la lleva acompañando desde los 20 años, pero nunca se le había juntado con una lesión muscular en la otra pierna. Ahora, centrada en recuperarse lo antes posible, la influencer trata de compaginar los cuidados de su bebé con el reposo necesario.