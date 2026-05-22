Lidia González 22 MAY 2026 - 12:53h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ aseguran que este episodio “no está olvidado” y hacen una promesa por el bien de su relación

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Mayeli Díaz ha vivido un momento personal muy complicado y ha querido actualizar en qué punto se encuentra tras todo a lo que se ha enfrentado últimamente. Después de desvelar la desorbitada cifra de dinero que gana al mes, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Álvaro Rubio se sinceran sobre su relación tras la crisis que han atravesado. La influencer ha preparado una cena especial para pasar más tiempo en pareja y abrirse como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Hace tan solo unas semanas, la creadora de contenido rompía su silencio para pronunciarse sobre la infidelidad de Álvaro Rubio. Durante todo este tiempo, la ecuatoriana no ha escondido lo mal que lo ha pasado y los problemas que ha habido en su relación. Pero ahora ha llegado el momento de sentarse, cara a cara, para aclarar en qué punto se encuentran. “A veces, hay distanciamiento en la pareja”, asegura el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’.

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La pareja confiesa que este episodio “no está olvidado” y explica cómo ha afectado en su situación actual. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ están pasando por un momento de “mucha incertidumbre”, pero tienen muy claro que quieren seguir trabajando duro para superar su crisis; por ello, se miran a los ojos y hacen una importante promesa por el bien de su relación.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio se sinceran sobre su última discusión

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A pesar de que ambos están intentando remar por el futuro de su relación, lo cierto es que todavía tienen muchas cosas que solucionar y es inevitable que siga habiendo roces entre ellos. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceran sobre su última discusión. Álvaro Rubio lo tiene claro y le dice a Mayeli Díaz: “Tienes que controlar lo que dices”. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!