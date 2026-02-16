Tania Medina sorprende a Alejandro Nieto por su 36 cumpleaños: su impresionante fiesta

Rocío Molina 16 FEB 2026 - 14:58h.

La copresentadora de 'El tiempo justo' ha dejado sin palabras Alejandro Nieto con la impresionante fiesta que le ha organizado

Tania Medina manda un precioso mensaje al ganador de 'Supervivientes' tras confesar sus problemas de salud mental: "Somos un equipo"

Tania Medina ha sido la encargada de montar una impresionante fiesta a Alejandro Nieto por su 36 cumpleaños. La copresentadora de 'El tiempo justo' ha querido que su novio se sienta de lo más arropado y que su día sea celebrado por todo lo alto tras confesar este recientemente que no está pasando por un buen momento anímico. Y, ¡vaya si ha conseguido su objetivo la canaria! Entre globos, flores, una tarta personalizada y su regalo estrella ha dejado al ganador de 'Supervivientes' sin palabras.

"Te deseo todo lo bonito de este mundo. Eres mi hogar, mi lugar seguro, te amo", son las preciosas palabras que la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' le ha dedicado al gaditano por su 36 cumpleaños y que han sido la antesala de la impresionante fiesta que esta le ha organizado con muchos detalles personalizados.

Tania Medina ha cuidado que en la decoración no faltasen globos, cintas, juegos y un simpático guiño a ese Alejandro Nieto de pequeño. A través de una guirnalda con fotografías de cuando el ganador de 'Supervivientes' era un bebé, la influencer ha puesto la nota más tierna y nostálgica que también ha quedado reflejada en la tarta del modelo y Míster España 2015.

Este ha valorado lo bien decorado que estaba todo, lo "increíble" de la tarta personalizada y todos los detalles que le ha organizado su chica para que fuera este un día para él inolvidable. "Estar rodeado de los tuyos es todo lo que está bien", ha escrito el gaditano al verse rodeado por su familia, su querido sobrino y eso que aún desconocía lo mejor de esta fiesta.

"Mi Ale, te queremos", "¡Qué bonito, Tania lo que has hecho por Alejandro!", "es precioso lo que le has preparado", son algunos de los mensajes que ha recibido el ganador de 'Supervivientes' tras publicar varias fotos y un vídeo de lo que ha sido este 36 cumpleaños y el papel vital que ha tenido su novia Tania Medina en todo.

La sorpresa final ha llegado cuando la copresentadora de 'El tiempo justo' le ha entregado un ramo de rosas y un regalo inesperado que será de lo más especial para ellos. Un viaje a Venecia les espera, tal como se puede ver en el original 'boarding pass' personalizado que será su próximo destino para celebrar esta nueva cifra y que están en un momento de absoluta felicidad y complicidad en pareja.