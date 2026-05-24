Los inicios laborales de Mónica García: de su herencia familiar a su experiencia en la Medicina

La actual ministra de Sanidad tiene uno de los perfiles más técnicos de todo el Gobierno

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Si hay una política española que ejemplifica la frase “de tal palo, tal astilla”, esa es Mónica García. La actual ministra de Sanidad tiene uno de los perfiles más técnicos de todo el Gobierno, habiendo ejercido como médica durante muchos años antes de saltar a las instituciones. Lo que muchos no saben es que tanto la medicina como la política son vocaciones que encontró en su propia casa. Una herencia en vida que le dejaron sus padres.

Mónica García es una persona reservada. No sabemos mucho sobre sus hijos, mantiene a su pareja en la intimidad y tampoco da demasiados detalles sobre su madre. Ha reivindicado su figura en varias ocasiones a través de las redes sociales, pero solo ha hecho público que su padre falleció en 2006 y que trabajó como psiquiatra. “Me enseñó que la política de lo cotidiano es la que mueve el mundo”, dijo en una publicación en la que reivindicaba a su madre en Instagram.

De quien tenemos más datos es de su padre, Sergio García Reyes. Como la madre, él también estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Ejerció durante años en la antigua Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, ahora conocida como el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Esta especialidad era particularmente interesante cuando los padres de Mónica García comenzaron a ejercer, pues estaba en pleno proceso de transformación. Siguiendo con Sergio García Reyes, además de ser médico también se desempeñó como político. Era militante del Partido Comunista y fue diputado del PCE en la primera legislatura de la Asamblea de Madrid. En este sentido, fue uno de los primeros políticos en defender un modelo comunitario y público de salud mental.

Aunque Mónica García no tiene orígenes tan humildes como otros políticos de izquierda, sí vemos un patrón que se repite. Como sus compañeros en el Congreso de los Diputados, viene de un hogar en el que la política tenía mucho peso y en el que la militancia era hasta cierto punto arriesgada. Es seguramente de este compromiso de donde surge la chispa que finalmente puede desembocar en una carrera en las instituciones.

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En cuanto a la experiencia en la medicina, de la que presumía cuando se convirtió en candidata de Más Madrid a la presidencia de la comunidad autónoma, Mónica García es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Gestión Clínica por la Escuela Nacional de Sanidad. Está especializada en anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor.

La ministra de Sanidad fue médica interna residente en el Hospital 12 de Octubre entre los años 2000 y 2004, y trabaja en el mismo centro desde entonces. Y decimos trabaja porque, técnicamente, aún mantiene su puesto. Mónica García disfruta de una excedencia forzosa por cargo público y podría volver a su puesto de trabajo una vez que decida abandonar la política.

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Actualmente el salario que Mónica García percibe por sus funciones públicas es de 90.527,31 euros brutos al año, una cantidad no muy lejana de la que podría percibir una anestesióloga con su experiencia. En cuanto a patrimonio, en 2023 declaró ser propietaria de dos casas heredadas compartidas a partes iguales con sus dos hermanos y disponer de 117.000 euros en sus cuentas corrientes.

El regreso de Mónica García a la práctica de la medicina, en principio, no tendrá lugar pronto. La ministra de Sanidad ha dado a entender su intención de presentarse a las elecciones autonómicas madrileñas en 2027 con la idea de presentarse como la principal alternativa a Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, y aunque esta también es la intención de Más Madrid, es difícil saber lo que ocurrirá debido a las incertidumbres con respecto a ese posible bloque de izquierdas que se presentará a las elecciones generales que también tendrán lugar en 2027.