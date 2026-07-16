Preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne: cancela su próximo concierto por problemas respiratorios
El cantante sufrió una neumonía aguda derivada de las secuelas respiratorias que arrastra desde su segundo contagio de covid
Bertín Osborne rompe su silencio ante los rumores sobre su salud: "Tengo los pulmones con muchas manchas"
La salud de Bertín Osborne vuelve a preocupar. El cantante se ha visto obligado a cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer en las Fiestas del Carmen de Chamberí, en Madrid, por motivos de salud. Una decisión tomada por recomendación médica que ha despertado la preocupación entre sus seguidores después de los problemas respiratorios que arrastra desde hace tiempo.
La organización de las fiestas ha sido la encargada de comunicar oficialmente la suspensión de la actuación a través de un mensaje en redes sociales. En el comunicado han explicado: "Acaban de comunicarnos que Bertín Osborne no podrá actuar en las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Chamberí 2026 por motivos de salud".
Además, han trasladado un mensaje dirigido al público que esperaba verle sobre el escenario: "Sentimos mucho la decepción de muchos de vosotros que nos habéis trasladado la ilusión por este concierto, pero las razones médicas son las que imperan".
La cancelación llega apenas unas semanas después de que el propio artista tuviera que suspender varios compromisos profesionales debido a una neumonía aguda derivada de las secuelas respiratorias que arrastra desde su segundo contagio de covid. Entonces ya reconoció que estaba atravesando un momento delicado, con dificultades para respirar e incluso para hablar con normalidad.
Aunque en los últimos días había dado muestras de cierta mejoría, su recuperación no ha sido suficiente para volver a subirse a un escenario. El propio Bertín ha explicado cuál es su situación actual en un mensaje difundido por su entorno, donde reconoce que todavía no se encuentra en condiciones de afrontar un concierto.
"No he recaído de la neumonía pero no estoy bien, todavía tengo secuelas y no puedo cantar. Todavía me falta el aire y tengo demasiadas flemas. La saturación de oxígeno no es buena", ha explicado en 'Y ahora Sonsoles'.
Un año complicado para Bertín Osborne
Ahora, este nuevo revés se suma a un año ya complicado para Osborne. Tras superar la neumonía, el artista había comenzado a recuperar poco a poco su agenda profesional, aunque siempre advirtiendo de que el proceso estaba siendo mucho más lento de lo esperado.
Él mismo ha dejado claro en distintas ocasiones que el segundo contagio de covid le dejó importantes secuelas pulmonares y que desde entonces ha sufrido varios episodios respiratorios que han condicionado tanto su día a día como su actividad musical.
Por el momento, no se conoce cuándo podrá volver a los escenarios ni si las próximas fechas de su calendario podrían verse afectadas. Lo único confirmado es que, por indicación médica, ha preferido detener temporalmente su actividad para centrarse en una recuperación completa.