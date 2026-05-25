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Carmen Gahona, la viuda de Chiquetete, ha reaparecido en 'El tiempo justo' y ha dado todos los detalles de las secuelas que le dejó el ictus que sufrió hace tres años. En una conversación telefónica con el periodista Álex Álvarez, Gahona habla sobre la enfermedad que le cambió la vida de la noche a la mañana tras la pandemia. "Cuando me ingresaron en el hospital, había un montón de gente con ictus", dice.

Las secuelas que le dejó el ictus

Cuenta que "lo pasó fatal" y que las consecuencias del ictus están vinculadas principalmente a la movilidad de su brazo, aunque "no se le nota". Además, Carmen Gahona ha confesado si tiene planteado volver o no a la televisión. "No la echo de menos", expresa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Álvarez le ha preguntado por su situación económica actual. La viuda de Chiquetete asegura que es "muy pobre" y que "la ruina es para quien ha sido rico". "Como no he sido rica en mi vida no me puedo arruinar", asegura. Gahona expresa también en el programa de Telecinco que actualmente "no tiene ahorros".