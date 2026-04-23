Estela Grande visibiliza los ataques machistas que ha recibido tras la victoria del Getafe contra la Real

Natalia Sette 23 ABR 2026 - 14:12h.

La exconcursante de 'GH VIP' denuncia a través de sus 'stories' amenazas y comentarios machistas que ha recibido tras el partido de su novio Juan Iglesias

Estela Grande le hace una emotiva sorpresa a Juan Iglesias junto al Getafe Club de Fútbol

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Estela Grande, que tiene a sus seguidores acostumbrados a compartirlo t odo sobre su maternidad , ha aparecido en sus redes sociales con un mensaje completamente diferente. La exconcursante de ‘GH VIP’ ha subido un ‘stories’ denunciando y visibilizado los ataques machistas que ha recibido tras la victoria del Getafe contra la Real.

La influencer ha sido siempre un gran apoyo de su novio, Juan Iglesias. Va a los partidos a verlo, incluso con los dos bebés , sube publicaciones a su página de Instagram y está siempre a pie de cañón con él y con el Getafe Club de Fútbol. Sin embargo, ser la novia del futbolista le ha jugado una mala pasada esta vez.

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El partido entre la Real Sociedad y el Getafe, que terminó favoreciendo a los azulones, estuvo cargado de polémicas . Un enfrentamiento entre Mikel Oyarzabal y Juan Iglesias que terminó con el novio de Estela explicando qué había pasado frente a las cámaras. Según el lateral derecho, Mikel se puso una mano en la boca para que nadie viera como se metía con su mujer. Juan lo tachó de “cobarde” y aseguró que esto era un comportamiento intolerable.

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Tras esto, la creadora de contenido no ha parado de recibir amenazas y comentarios machistas de aficionados al fútbol. “En el fútbol no hay machismo, no”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ en tono irónico. Estela publica una captura de pantalla donde se aprecian varios mensajes ofensivos hacia su persona.

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“Menudo malo jajaja en el getafe jugando buaaaa, que no lo veamos por San Sebastián”, le ha puesto esta persona en contestación a una foto de Juan Iglesias que publicó la influencer. Además de este mensaje amenazante, también se dirigido a ella con frases como: “Calla p*ta” o “Outfit de p*ta”.

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Ante esta grave situación, Estela no ha dudado en darle visibilidad a través de su perfil y mostrarse indignada al respecto. “Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián porque tengo muchísimos mensajes así”, ha explicado molesta. La realidad es que este tipo de mensajes no han sido aislados.

La exmujer de Diego Matamoros asegura que ha recibido cientos de ellos, a cada cual más duro de leer. Su pareja no se queda atrás, y es que su sección de comentarios está igualmente llena de ataques. “Que eres un cornudo se sabe en todo Madrid eh”, “Juanito Juanito…. No tienes ni una carrera… estás tú para hablar de valores…”, “Más vale que juegue y gane bien porque si no le va a durar más poco la familia....”, son algunos de los mensajes que se pueden leer. La influencer ha hecho pública esta situación con la esperanza de que pare pronto.