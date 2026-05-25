El hijo del fundador de Mango está siendo investigado como presunto autor del homicidio de su padre. La jueza sostiene que el "posible móvil" habría sido económico

Jonathan Andic se quedaría sin herencia si finalmente es condenado por el homicidio de su padre

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Hasta hace apenas unas semanas, Jonathan Andic, el hijo mayor de Isak Andic, fundador de Mango, llevaba una vida marcada por el lujo silencioso, negocios millonarios, viajes y una posición privilegiada dentro del imperio textil familiar. A su lado, su mujer, Paula Nata, influencer y empresaria vinculada al mundo de la moda y el lujo, completaba la imagen de una pareja instalada en la élite social barcelonesa.

Pero todo cambió tras la detención de Jonathan como presunto autor del homicidio de su padre, fallecido en diciembre de 2024 durante una excursión a Montserrat que en un primer momento se consideró un accidente. La jueza encargada del caso sostiene que el "posible móvil" habría sido económico, describiendo a Jonathan como una persona "obsesionada con el dinero".

La investigación de los Mossos d'Esquadra ha transformado la vida del empresario en uno de los mayores escándalos familiares y empresariales de los últimos años en España.

El heredero de una fortuna de más de 4.500 millones

Jonathan Andic forma parte del núcleo de herederos del imperio Mango junto a sus hermanas, Judith y Sarah. La fortuna familiar estaba valorada en alrededor de 4.500 millones de euros, según 'Forbes', gracias al grupo empresarial que factura más de 3.100 millones anuales y opera en más de 115 países.

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Desde muy joven, Jonathan fue preparado para asumir los puestos de mayor responsabilidad dentro de la compañía fundada por su padre en 1984. Durante años dirigió Mango Man y después pasó a ocupar la vicepresidencia del consejo de administración del grupo.

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Sin embargo, tal y como ha trascendido tras su arresto, la relación entre padre e hijo llevaba años deteriorada. Fuentes próximas a la investigación sostienen que Isak Andic no estaba deacuerdo con algunas decisiones empresariales tomadas por su primogénito durante su etapa ejecutiva. Incluso se ha hablado de pérdidas económicas cercanas a los 100 millones de euros durante determinados ejercicios de Mango Man. Pese a ello, Jonathan continuó formando parte del núcleo duro empresarial de Mango como vicepresidente del grupo.

La lujosa vida de los Andic

Aunque la familia siempre ha mantenido un perfil discreto, sí se conoce cuál ha sido, durante estos años, la vida de lujo de Jonathan y su esposa.

La familia posee propiedades en Barcelona, varias residencias en la Costa Brava y activos inmobiliarios de lujo repartidos entre España y el extranjero. Sin embargo, su residencia oficial está ubicada en Turó Park, tal y como ha contado 'El Español'.

Según explica el citado medio, la vivienda estaría ubicada en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, donde también residen otros rostros conocidos como el entrenador del FC Barcelona Hansi Flick o Danny Coster, la viuda del exfutbolista y técnico Johan Cruyff.

De acuerdo al auto judicial, Jonathan vive de alquiler, y aunque se desconoce el precio exacto, los alquileres en la zona oscilarían entre los 2.000 euros por una vivienda de 50 metros cuadrados hasta los más de 12.000 euros por una casa de 300 metros cuadrados.

También se les vincula con inversiones en hoteles, edificios y viviendas premium adquiridas a través de sociedades patrimoniales vinculadas al holding familiar Punta Na.

De hecho, cada verano solían desplazarse a la mansión que poseía Isak Andic en Punta Gavina, Formentera, donde también salían a navegar a bordo del velero del fundador de Mango, valorado en 30 millones de euros.

Jonathan disfrutaba además de un elevado nivel de vida asociado a jets privados, viajes a ciudades de ensueño, vacaciones en hoteles exclusivos y una intensa actividad dentro del circuito de lujo barcelonés. Su agenda habitual estaba marcada por el lujo. Así lo ha dejado mostrar su esposa, con quien se casó en septiembre de 2024, en numerosas ocasiones a través de las redes sociales.

Formada en comunicación y especializada en moda y marcas premium, Nata dirige la agencia All About Management, centrada en representación de influencers y campañas vinculadas al lujo. En sus redes ha dejado claro su alto nivel de vida: viajes internacionales, hoteles de cinco estrellas, estilismos de firmas exclusivas y colaboraciones con marcas de lujo que han configurado su imagen muy ligada al glamour.

Cambios en el testamento

Pero ese lujo podría haber visto su fin después de que el fundador de Mango planeara modificar su testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación benéfica como "legado al mundo", algo que habría generado preocupación dentro del entorno familiar.

La investigación judicial sostiene que detrás del supuesto crimen podría existir un móvil económico relacionado con la herencia y el control futuro del patrimonio familiar.

Las autoridades han investigado las contradicciones en las declaraciones de Jonathan, sus visitas previas a Montserrat días antes de la muerte de Isak, la supuesta desaparición de su móvil, la mala relación empresarial y familiar entre padre e hijo y el posible cambio futuro del testamento. Todo ello, según la jueza, habría bastado para que Jonathan pusiera fin a la vida de su progenitor.