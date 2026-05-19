Discreta y alejada del foco mediático hasta ahora, la esposa del empresario siempre ha permanecido en un segundo plano

Primeras reacciones del entorno de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, tras ser detenido como acusado de homicidio: "Están flipando"

Compartir







La detención de Jonathan Andic este martes, 19 de mayo, como investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango, ha sacudido no solo al mundo empresarial, sino también al entorno más íntimo del heredero del imperio textil.

Mientras la investigación continúa y el foco mediático se centra ahora en cada detalle de su vida personal, una figura ha despertado especial interés en las últimas horas: Paula Nata, la mujer del empresario catalán y madre de su único hijo.

Sobre Paula Nata

Discreta y alejada del foco mediático hasta ahora, Nata, cuyo nombre real es Paula Navarro Tarrés, ha permanecido siempre en un segundo plano pese a formar parte del círculo más cercano de una de las familias más poderosas del panorama empresarial español. Sin embargo, la repercusión de la detención de Jonathan Andic ha colocado inevitablemente su nombre en el centro de la actualidad.

La catalana, licenciada en Comunicación, fundó en 2020 All About Management, su propia agencia de comunicación especializada en moda, belleza y lifestyle. Desde ahí gestiona estrategias de posicionamiento para firmas de renombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Poco después sumó un nuevo proyecto, Mes Amies Atelier, una marca de joyas y moda que surgió casi por casualidad al diseñar vestidos exclusivos para bodas de sus amigas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Antes de centrarse en su faceta de influencer y empresaria, trabajó en la firma de lujo Rabat y cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sector del lujo.

Ahora, ha convertido su marca personal en un referente de estilo en redes sociales, con casi 120.000 seguidores en Instagram y actúa como embajadora y creadora de contenido para firmas como Cartier, Fendi, YSL, Loewe y Tous.

Su relación con Jonathan Andic

Aunque la pareja ha intentado mantener su relación lejos de la exposición mediática, se sabe que su relación se remonta a años atrás. No obstante, optaron por proteger su privacidad y su relación no se hizo pública hasta abril de 2023.

En esa fecha, Paula compartió por primera vez un romántico collage de fotografías en su perfil de Instagram, confirmando el noviazgo. Desde entonces, ella lo ha definido públicamente como su gran apoyo.

En septiembre de 2024, Jonathan y Paula contrajeron matrimonio a través de una boda civil estrictamente íntima y secreta. Antes del enlace, el padre de Jonathan, Isak Andic, habría encargado a un bufete de abogados de Barcelona la redacción de un estricto acuerdo prenupcial, según publicó 'Informalia'. El objetivo de este documento era blindar el patrimonio de su hijo y las acciones de la multinacional textil antes de integrarse formalmente con la influencer.

Tras el enlace, el plan consistía en celebrar una gran fiesta religiosa y social con amigos y familiares en mayo de 2025. Sin embargo, en diciembre de 2024, solo tres meses después de la boda civil de la pareja, Isak Andic falleció durante una excursión en la montaña de Montserrat, en una ruta en la que únicamente estaba acompañado por su hijo.

Debido al luto familiar, Jonathan y Paula se vieron obligados a cancelar y posponer indefinidamente la gran fiesta de su boda, que todavía no ha tenido lugar.

En medio de todo el escándalo, la pareja recibió una de sus mayores alegrías. El 13 de septiembre de 2025, Paula y Jonathan dieron la bienvenida a su primer hijo en común, un bebé que nació exactamente un año después de su enlace civil.

Ahora, Paula se ha convertido en el pilar fundamental y el principal apoyo público y privado de Jonathan, acompañándolo de cerca tras los problemas judiciales y la investigación en la que se ha visto envuelto el heredero de Mango.