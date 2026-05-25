Lara insiste en que la decisión no fue improvisada, sólo una forma más de reafirmar su amor: “Es el padre de mi hijo y la persona de la que estoy enamorada”

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El arranque de la gira española de Bad Bunny en Barcelona, además de reunir a famosos, futbolistas e influencers en masa, ha dejado una inesperada pedida de mano en mitad del concierto. La pareja protagonista, Lara y Máximo, ha explicado en 'Vamos a ver' cómo se preparó una escena que ha recorrido el mundo en redes sociales.

“Estamos súper felices, estamos en uno de los mejores momentos de nuestra vida, como podéis ver. Era un sueño”, han dicho emocionados tras la experiencia. Lara fue la encargada de dar el paso y lo tenía claro desde hacía tiempo. Según ha relatado, todo comenzó cuando supo que el concierto coincidiría con una fecha muy especial para la pareja. “Cuando me enteré de que Bad Bunny venía el día del cumpleaños de mi pareja, el 23 de mayo, pensé que era la oportunidad perfecta. Cuando compré las entradas en julio ya tenía todo planeado”, ha confesado.

La pareja contó con la ayuda de amigos para evitar que Máximo descubriera el anillo antes del momento clave. “Mis amigas lo sabían, el grupo de amigos que vinieron con nosotros también. Hicimos una estrategia para que no viera la caja del anillo en el control de seguridad”, detalla Lara, explicando cómo consiguieron pasar el objeto al recinto sin levantar sospechas.

La elección del momento tampoco fue casual. La pedida se produjo durante una de las canciones más importantes para ambos. “Decidí que fuera en esa canción porque nuestras canciones más importantes son de Bad Bunny. Pensé: ¿por qué no en ‘Baile Inolvidable’? Porque para mí él siempre será mi baile inolvidable”, ha explicado emocionada. Lara insiste en que la decisión no fue improvisada, sólo una forma más de reafirmar su amor: “Es el padre de mi hijo y la persona de la que estoy enamorada. El amor se tiene que demostrar día a día”, ha añadido.

Como suele ocurrir con los momentos virales, la pedida no ha estado libre de polémica en redes sociales. La pareja ha respondido con calma a las críticas. “Una crítica nunca sienta bien, pero al final sientes hasta lástima. Creo que todas las personas deberían poder sentir algo así una vez en la vida”, ha defendido Máximo. Ambos coincidieron en que el foco debería estar en el significado del momento: “Hay gente frustrada en redes sociales. Para mí lo que ella ha hecho por mí es algo que debería sentir todo el mundo".

Otros momentos destacados del concierto en Barcelona

Más allá de la pedida de mano, la noche dejó múltiples titulares en el arranque de la gira de Bad Bunny en España, cuyos artistas invitados fueron Bad Gyal y Brian Myers. Una de las presencias más destacadas fue la de Lamine Yamal junto a su pareja Inés García, siendo unos de los más comentados del momento. También había futbolistas o exfutbolistas del FC Barcelona, entre ellos Piqué; artistas del mundo del cine como Úrsula Corberó; o personalidades reconocidas en redes sociales como Ibai Llanos, quien fue seleccionado para gritar el característico "Acho, ¡PR es otra cosa!".

Esta fecha tan señalada, además, ha generado polémica por la venta de entradas, con precios muy elevados y una pista repleta de aglomeraciones masivas y visibilidad limitada.