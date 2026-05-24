telecinco.es 24 MAY 2026 - 10:00h.

Exconcursantes y colaboradores se sinceran sobre cómo es realmente el día a día en Honduras y destapan la cara B que no muestran las cámaras sobre los baños, la higiene o las alergias

Marisa Jara explica cómo frenará el efecto rebote tras salir de 'Supervivientes 2026': "Quiero mantenerme"

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Los espectadores de 'Supervivientes' están acostumbrados a vibrar con las pruebas de recompensa, los icónicos saltos del helicóptero y las broncas en palapa, sin embargo, hay toda una dura logística diaria detrás de las cámaras que rara vez se muestra en pantalla. Para despejar todas las dudas de la audiencia, varios exconcursantes y colaboradores habituales como Kiko Jiménez, Marisa Jara o Teresa Seco, han dado un paso al frente para revelar la cara oculta del concurso más extremo de la televisión.

La "cruda realidad" de las letrinas y la higiene

Uno de los grandes misterios que siempre ha rodeado a los Cayos Cochinos es cómo se las apañan los famosos para ir al baño, y lejos de cualquier comodidad o intimidad, la realidad de la isla es, en palabras de Teresa, "muy desagradable". Tal y como explican, el baño es una estructura formada por "tres paredes hechas de hojas de palmera" y un cajón con un agujero. Una situación límite que requiere mucha habilidad física, ya que, según bromea Kiko Jiménez, "tienes que hacer equilibrio" para no tener un accidente indeseado.

Además, el acceso al papel higiénico tiene su propio protocolo, y aunque la organización no restringe su uso, existe una norma inquebrantable: hay que entregar el cartón vacío al inspector para poder recibir un rollo nuevo. Si te quedas sin él en el peor momento, Kiko lo tiene claro: "Tienes que buscarte la vida con hojas, tierra o lo primero que pilles"

¿Qué ocurre con las alergias y la salud?

Otro de los aspectos fundamentales es la salud y antes de poner un pie en la arena "Te hacen de todo para saber que estás perfecto". Una vez allí, el equipo médico se encarga de que todo vaya bien, incluso con las alergias, como por ejemplo Marisa Jara, que no podía comer cangrejos, pero supo adaptarse.

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La soledad mental y la falta de confort

Si el cuerpo sufre, la mente no se queda atrás, por eso los colaboradores profundizan en la enorme fractura psicológica que pasa la isla. El aislamiento es total, "allí te encuentras contigo mismo y tienes mucho tiempo para pensar", reflexiona Kiko Jiménez sobre esas largas horas frente al fuego. Pero a la hora de elegir qué es lo que más extrañaban de la civilización, algunos sueñan con una ducha de agua dulce para "quitarte la roña", mientras que otros coinciden en que el verdadero infierno es no poder dormir bien.

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