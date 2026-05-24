Pedro Jiménez 24 MAY 2026 - 22:48h.

La frase de Claudia a su novio durante la videollamada que no pasó desapercibida: no te lo pierdas

La trepidante lucha por el decisivo Tridente Dorado, que podría cambiar la lista de nominados, y la visita sorpresa del hijo de Ivonne Reyes, el domingo en 'Supervivientes. Conexión Honduras'

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Después de una semana de sufrimiento y vivir un cambio de pelo radical, Claudia Chacón pudo disfrutar de un intercambio de palabras con su pareja Sergio. Un intercambio de palabras que hemos podido recordar, al completo, durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que ha tenido lugar en Telecinco este domingo.

Antes de tener la videollamada, los nervios de Claudia eran totales: "Voy a ver a mi novio", le comunicaba a sus compañeros de playa. Maica se encargaba de "ponerla guapa" e Ivonne Reyes le aconsejaba que hablara "con amor". Claudia se montaba en la barca directa al lugar donde tendría la videollamada con su pareja. Hay que recordar que ambos comenzaron a salir juntos tras varios meses de conocerse, pero su primer contacto ocurrió tres años atrás.

Nada más verle, Claudia rompía a llorar: "Ay, qué guapo". Tras confesar que los dos se echan muchísimo de menos -Claudia lleva ya alrededor de un total de 80 días en Honduras lejos de su pareja- la concursante le confesaría a su pareja lo siguiente: "Estoy enfadada contigo... me dijiste que iba a durar dos semanas". "¿Pero tú eres consciente del programa que estás haciendo?", le dice Sergio, en un momento dado, añadiendo que fuera "la quiere todo el mundo".

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Además, Sergio desvelaría que se alegró y mucho de que el último expulsado fuera Gerard, con quien Claudia tuvo más de una trifulca en la playa. "Yo también", diría Claudia, por su parte. La conversación avanzaría, con Claudia haciéndole a su novio la "numerología", por petición de Maica, para ver si son compatibles o no realmente.

"¿Estás saliendo mucho de fiesta? Cuando llegue lo primero que haré será echarte la bronca, por si acaso", asegura Claudia, ante lo que Sergio responde con un tajante "yo salgo si quiero". "Mira que me han dicho que no me pusiera tóxica, pero no lo puedo evitar", dice Claudia, en lo que ha sonado a una especie de justifación tras la pregunta que le acababa de hacer a su pareja. No obstante, todo se olvidaría con una pregunta de él a ella: "¿Estás enamorada de mí?", tras lo que Claudia respondería un "sí" 'envuelto en alegría'.

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La promesa del novio de Claudia a la concursante

Por último, Claudia le ha recordado a su pareja algo que le prometió este si llega a una hipotética final de 'Supervivientes'. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!