Supervivientes 12 ABR 2026 - 10:57h.

Teresa Seco abre su maleta y se reencuentra con sus pertenencias antes de regresar a España tras ser expulsada de 'Supervivientes 2026'

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Teresa Seco fue la elegida por la audiencia para abandonar 'Supervivientes 2026' (fue la menos votada y, por tanto, expulsada del reality) y la influencer ya se encuentra rumbo a España. Pero, antes de volver a casa, Teresa Seco ha abierto su maleta y se ha reencontrado con sus pertenencias: "La verdad es que no me acuerdo ni de lo que traje. Se me ha borrado todo de la cabeza", confiesa antes de abrir y ver el contenido que hay en su interior.

Nada más abrir la maleta, los ojos de Teresa Seco van directo al enorme neceser, pues considera que lo que hay en su interior es "muy importante": cremas, colonias, desodorante y "cosas de gente aseada que no he tenido estos días, este mes y pico". Después, coge un bote con spray y se rocía la cara: "Dios... no sabéis lo que se agudizan los sentidos allí, los olores sobre todo, es una barbaridad... sobre todo allí, que olemos un poco a mono".

Teresa Seco sigue inspeccionando el interior de su maleta y pasa de largo por la ropa de playa, pues ya está cansada de ella después de haber estado prácticamente un mes entero con ella puesta. Por ello, presta especial atención a un pantalón de chándal: "Me apetece ponerme un pantalón de chándal limpio", confiesa mientras se lleva la prenda a la nariz para aspirar su aroma. Después, dice que lo primero que se va a poner es un pijama suave.

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Pero Teresa se guardaba algo muy especial para el final del vídeo. La influencer abre una segunda maleta y saca de ella jamón serrano envasado al vacío: "Espero que siga bien, seguro que sí. Me lo voy a reservar, voy a contenerme como me llevo conteniendo un mes y pico y mañana por la mañana, en el desayuno, con un poquito de pan y aceite esto va a entrar... llevo soñando con este momento casi cuarenta días".