El próximo mes de julio, la princesa recibirá el despacho militar que pondrá punto final a tres años de instrucción en los tres ejércitos.

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en España: la universidad pública elegida y la coincidencia con su hermana

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La agenda de la Casa Real española vuelve a situar a Murcia en el centro de todas las miradas. Este martes, 26 de mayo, el rey Felipe viaja a la capital murciana para presidir uno de los actos más importantes del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, una visita institucional que coincide, además, con un momento clave para la princesa Leonor: la recta final de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

La coincidencia no ha pasado desapercibida. Padre e hija estarán el mismo día en la región en plena cuenta atrás para el cierre de la etapa castrense de la heredera, apenas unos días antes de que Leonor reciba varios reconocimientos oficiales, entre ellos la Medalla de Oro de la Región y las distinciones de San Javier, donde se ha convertido en una figura ya muy querida.

El motivo del viaje de Felipe VI a Murcia

Felipe VI acudirá este martes al acto central del Tour del Talento 2026, organizado por la Fundación Princesa de Girona. El evento, que comienza a las 9:00 horas, se celebrará en el Auditorio Víctor Villegas y reunirá a miles de jóvenes en torno a actividades relacionadas con innovación, formación, emprendimiento, ciencia y empleo juvenil.

La presencia del monarca no es casualidad. Murcia se ha convertido este año en la sede final del Tour del Talento y también será escenario de la entrega de los Premios Princesa de Girona. Durante la jornada, Felipe VI mantendrá encuentros con jóvenes, emprendedores y participantes de distintas iniciativas educativas y tecnológicas impulsadas por la fundación.

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Esta edición contará con la presencia y testimonio de María Pérez, atleta olímpica de marcha, campeona olímpica en París 2024 y una de las grandes referentes del deporte español. También de Saúl Craviotto, piragüista de élite y deportista olímpico español con más medallas de la historia; y de Lucía Matamoros, astronauta análoga y perfil emergente del ámbito científico‑tecnológico.

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La gran coincidencia con Leonor

La visita del rey se produce mientras la princesa Leonor continúa instalada en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde cursa la última fase de su formación militar. La heredera lleva meses realizando instrucción aérea, maniobras y formación específica junto al resto de compañeros del Ejército del Aire.

Precisamente estos días están marcados en rojo en el calendario de la princesa porque su etapa militar entra ya en el tramo decisivo. Después de pasar por el Ejército de Tierra en Zaragoza y la Armada en Marín, Leonor concluirá en Murcia los tres años de formación castrense diseñados para la futura jefa del Estado.

La coincidencia geográfica entre padre e hija ha disparado las especulaciones sobre un posible encuentro privado o institucional. Sin embargo, por el momento la Casa Real no ha confirmado ningún acto conjunto entre ambos durante la estancia del soberano en Murcia.

Cabe recordar que la última vez que ambos se dejaron ver juntos fue el pasado mes de enero en la tradicional Pascua Militar.

Ahora, la posibilidad de un encuentro tampoco puede descartarse del todo. La distancia entre Murcia capital y San Javier es relativamente poca y, además, el monarca mantiene un vínculo especialmente estrecho con la Academia General del Aire, donde él mismo se formó en los años ochenta.

De hecho, Felipe VI ha visitado en varias ocasiones las instalaciones militares de San Javier y sigue muy de cerca la preparación de su hija. La conexión emocional es evidente: Leonor está recorriendo el mismo camino militar que siguió su padre antes de convertirse en jefe del Estado.

La antesala del gran reconocimiento a la princesa Leonor

La coincidencia llega además pocos días antes de una fecha importante para la princesa. El próximo 3 de junio, Leonor recibirá varios honores institucionales que reconocen tanto su condición de heredera como el vínculo que ha creado con la región durante su estancia en San Javier.

Ese día recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia y la Medalla de Oro de la Asamblea Regional. Después se desplazará a San Javier, donde será distinguida con la Medalla de Oro de la Villa y nombrada Hija Adoptiva del municipio.

En la localidad murciana, la figura de Leonor ha generado gran expectación desde su llegada. Sus apariciones, maniobras militares y actividades académicas han despertado una gran simpatía entre vecinos y compañeros.

El final de una etapa clave para la heredera

Todo apunta a que estas semanas serán históricas para la princesa de Asturias. La formación militar diseñada para Leonor está llegando a su fin y supondrá uno de los pasos más importantes en su preparación institucional antes de iniciar su futura etapa universitaria.

El cierre oficial de este proceso llegará en julio, cuando reciba el despacho militar que pondrá punto final a tres años de instrucción en los tres ejércitos.