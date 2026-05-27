Lola Mencía, de ‘Supervivientes’, destrozada, denuncia la desaparición de Pikín

Natalia Sette 27 MAY 2026 - 18:56h.

La exconcursante de 'Supervivientes' pide ayuda desesperada después de que su agaporni se escapase de su casa

Lola Mencía, de ‘Supervivientes’, responde a las críticas por sus operaciones y muestra su verdadero cambio físico

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Lola Mencía ha aparecido en sus ‘stories’ de Instagram completamente destrozada denunciando la desaparición de su agaporni, Pikín. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y amante de los animales , está buscando desesperadamente a su pájaro perdido y ha pedido ayuda a todos sus seguidores.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrenta a esta difícil situación tras la pérdida de su otra agaporni , Palomita. Lola no se puede imaginar perder a otro miembro de su familia y está haciendo todo lo posible para encontrarlo. “Pikin se ha escapado esta tarde ... yo creo que está por mi urbanización, no creo que se haya ido más lejos. Pero llevo toda la tarde buscándole y poniéndole reclamos y nada. Espero que vuelva”, ha comenzado contando a través de sus ‘stories’.

Pronto, sus seguidores llenaron su bandeja de mensajes de consejos para ayudar a la influencer a recuperar a su pajarito. “Ponle su jaulita en la ventana”, le ha escrito una usuaria. A lo que ella ha contestado: “Tengo una jaula en la terraza y otra en su habitación, y las ventanas de la casa abiertas”.

Aún así el ave no ha aparecido. “Hoy me he despertado a las 5:30 para seguir buscando a Pikin ... de momento ni siquiera le escucho o le veo de lejos… Tengo las ventanas abiertas con las luces (se me está llenando la casa de mosquitos ) El reclamo lo tengo puesto a ver si lo escucha y acude a su jaulita”, ha continuado contando.

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Poco a poco, la desesperación se está apoderando de ella, pues ve que las horas pasan y que su mascota no aparece. Su comunidad le ha recomendado que ponga cosas rojas y amarillas por toda la casa y que deje las ventanas abiertas y eso ha hecho. Además, le han transmitido tranquilidad diciéndole que es normal que se escapen y que siempre vuelven a su hogar.

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Lola no pierde la esperanza a pesar de la tristeza y la angustia que siente. “Hoy he soñado que lo encontraba (el poco tiempo que he dormido) y siento en mi corazón que voy a encontrarle, no paro de manifestarlo”, ha terminado diciendo. La creadora de contenido espera encontrarlo antes de que acabe el día, pues además de la incertidumbre de saber dónde y cómo está, han anunciado tormenta y no quiere que su pequeño esté a la intemperie.