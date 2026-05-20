Natalia Sette 20 MAY 2026 - 17:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña la realidad de su físico tras recibir varias críticas de sus seguidores

Lola Mencía, de 'Supervivientes', se somete a pruebas por un problema de salud

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Lola Mencía, más conocida como Marta de Lola, continúa muy enfocada en mantener la espectacular figura que se le quedó tras someterse a su segunda liposucción de alta definición . Sin embargo, la exconcursante de ‘Supervivientes’ tiene muy claro que las operaciones no hacen milagros sin constancia, y tras recibir varias críticas, ha mostrado su verdadero cambio físico.

El pasado mes de octubre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ compartía con total honestidad que había vuelto a pasar por el quirófano para realizarse una lipoláser en abdomen, flancos y espalda, una intervención con la que buscaba reconciliarse consigo misma . Desde entonces, no ha dejado de recibir comentarios negativos y mucho más ahora, que ha hablado abiertamente de su cambio físico.

La polémica se desató en su perfil de Instagram, donde la influencer venía compartiendo con orgullo los notables cambios físicos que está experimentando gracias a su nueva rutina de deporte y a unos hábitos alimenticios mucho más saludables. A pesar de su esfuerzo, una usuaria no tardó en cuestionarla. “A base de liposucción, que ya lleva dos por lo menos, porque por genética ni trabajado a base de gimnasio es así. Cualquiera tiene un buen físico”, le lanzo molesta.

Lejos de quedarse callada, la leonesa ha respondido con una buena dosis de ironía y demostrando que el gimnasio sí está dando sus frutos. Lola ha publicado una impactante fotografía frente al espejo de su baño en la que aparece presumiendo de una silueta completamente tonificada, donde no solo se aprecian unos abdominales bien marcados, sino también un bíceps bastante desarrollado.

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“Señora, la había subido a 'mejos' (mejores amigos), pero me ha obligado a subirla a normal”, ha escrito divertida la leonesa. Acompañando la instantánea donde presume de sus potentes músculos, ha rematado con una pregunta directa para zanjar el debate: “¿Se va notando o no, señora?”.

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Con esto, Lola deja claro que, aunque la operación haya eliminado la grasa localizada de su cuerpo, el músculo y la tonificación solo se consiguen con deporte. Tras haber aprendido de los errores del pasado, cuando descuidó los resultados de su primera liposucción, la influencer demuestra que esta vez se está tomando el mantenimiento muy en serio.