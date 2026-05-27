Lidia González 27 MAY 2026 - 15:34h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y el influencer explican en qué punto se encuentra su amistado con la catalana

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Naomi Asensi y Jorge Cyrus llegan al plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles de su vida y contestar a todas las preguntas de los colaboradores. Después de enseñar las obras de su nuevo piso en Madrid, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y el influencer se sinceran sobre su distanciamiento con Claudia Martínez. Sin filtros, hablan de la situación que viven con la catalana y explican cómo se sienten. ¡Dale al play para descubrir todos los detalles, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que saltan las alarmas sobre un cambio en la amistad entre la valenciana y la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y es que hace mucho tiempo que no han aparecido juntas en redes sociales. La creadora de contenido, que reaccionaba al anuncio de embarazo de Claudia Martínez y Mario González, ha explicado en qué punto se encuentra su relación con la exconcursante de ‘Supervivientes’ y asegura: “No éramos tan amigas”.

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Por su parte, Jorge Cyrus ha querido dar su punto de vista y confesar qué tipo de relación mantiene con la catalana. Además, el creador de contenido aclara si va a tener algún encuentro con ella y se sincera sobre el estado de su amistad.

Nuevos detalles sobre la casa de Naomi Asensi en Madrid

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Naomi Asensi ha vivido una auténtica odisea desde que adquiriese su nuevo hogar y llega a ‘En todas las salsas’ para abrirse por completo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela nuevos detalles sobre su nueva casa en Madrid y desvela el motivo real por el que ha tardado tanto tiempo en terminarla. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!