Amor Romeira critica la relación de Claudia Martínez y Naomi Asensi

Natalia Sette 04 NOV 2025 - 12:04h.

Amor Romeira habla claro sobre los baches en la relación de amistad de Claudia Martínez y Naomi Asensi

El inesperado mensaje de Claudia Martínez a Naomi Asensi tras salir a la luz que ya no son amigas

Compartir







Amor Romeira no se calla ni una, no lo ha hecho nunca y no lo hace ahora. La colaboradora de televisión llega a ‘En todas las salsas’ para dar su opinión sobre los cotilleos que están a la orden del día en el mundo influencer. Uno de los salseos que han llamado la atención del foco mediático ha sido la relación entre Claudia Martínez y Naomi Asensi. Las exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han pasado unos meses bastante distanciadas . En el plató del videopodcast se comentan las novedades de esta amistad y Amor no duda en criticar la relación.

Las alarmas comenzaron a saltar cuando ambas influencers dejaron de compartir fotos juntas en Instagram. Pasaron de hacer continuamente planes a distanciarse por completo. Sin embargo, hace unos días Claudia volvía a compartir una imagen con Naomi, encendiendo de nuevo los rumores. En este programa de ‘En todas las salsas’, los colaboradores contactaron con Claudia para saber en qué punto está su relación con la valencia y sus declaraciones dejaron completamente descolocada a Amor, que no tardó en criticar la relación.

PUEDE INTERESARTE Amor Romeira habla sobre su conversación con Tania Déniz tras su altercado con Zoe Bayona

“Yo creo que es una relación forzada, no tienen nada en común”, comienza diciendo la colaboradora de televisión. “Una va de pija y la otra de ‘underground’”, comenta Amor sobre las diferencias entre las influencers. La canaria está convencida de que la foto que han subido juntos es por generar visitas y no porque estén recuperando la amistad.

Programa completo: El motivo por el que Amor cree que la amistad entre Claudia Martínes y Naomi Asensi está acabada

PUEDE INTERESARTE Alberto Santana y Yuralkys Calero se divorcian: el motivo

Aunque Alba Carrizo, colaboradora de ‘En todas las salsas’, intenta defender la postura de Claudia en cuanto a su amistad con Naomi, Amor lo tiene claro. “Las amistades no tienen por qué pasar por etapas”, afirma contundente la canaria. Fani Carbajo, también en plató, opina lo mismo que su amiga. “La amistad la puedes retomar, pero no va a existir la misma confianza de antes”, asegura. A Amor nada la hace cambiar de opinión: es postureo.

Amor Romeira llega al plató de ‘En todas las salsas’ cargada de salseos. La colaboradora de televisión habla abiertamente sobre la supuesta relación de María y Mbappé y desvela cómo se filtró toda esta información y su conversación con ella. También confiesa el motivo de divorcio entre Alberto Santana y Yuralkys Calero e incluso opina sobre el cambio de Carla Flila tras su relación con Nagore Robles ¡No te pierdas nada dándole al play!