Sara Lago Vigo, 27 MAY 2026 - 14:01h.

Taxistas vigueses denuncian a un VTC que circulaba con dos matrículas diferentes en una misma jornada

El sector sospecha que algunos conductores cambian la placa para evitar sanciones mientras realizan servicios urbanos en Vigo

Compartir







El conflicto entre el sector del taxi y los vehículos VTC vuelve a tensarse en Vigo. Taxistas de la ciudad han denunciado ante la Policía Local y la Guardia Civil a un coche que prestaba servicio para Uber tras detectar que circulaba con dos matrículas diferentes en una misma jornada.

Según explican desde el colectivo, el vehículo utilizó primero una placa azul, obligatoria para taxis y VTC autorizados, y horas después apareció con una matrícula blanca convencional mientras trasladaba pasajeros por distintos puntos de la ciudad. Las imágenes ya habrían sido entregadas a las autoridades para que investiguen si existe una posible infracción administrativa o incluso un supuesto delito relacionado con la alteración de documentación oficial del vehículo.

Sospechas de manipulación para evitar controles

El caso fue detectado por varios taxistas que seguían los movimientos de distintos VTC en Vigo. Según relatan, el mismo coche fue fotografiado inicialmente en la carretera de Camposancos con matrícula azul y posteriormente en la avenida de Castelao, en la zona de Coia, portando una placa blanca.

Desde asociaciones del sector consideran que el objetivo de este cambio sería evitar controles policiales mientras realizan trayectos urbanos de pasajeros en Vigo, un punto especialmente conflictivo desde la llegada de Uber a la ciudad hace aproximadamente un año. Los conductores de taxi sostienen que muchos de estos servicios urbanos continúan realizándose sin autorización municipal específica, algo que lleva meses enfrentando al sector tradicional con las plataformas VTC.

PUEDE INTERESARTE Al volante con un médico para comprobar el efecto contagio de la agresividad

Daniel Matías, presidente de Élite Taxi en Vigo, asegura que no es la primera vez que detectan una situación semejante. Según explica, ya habían denunciado anteriormente a otro conductor al que sorprendieron supuestamente cambiando la matrícula en el entorno del aeropuerto de Peinador. El colectivo incluso está recomendando a los taxistas grabar imágenes o vídeos cuando observen irregularidades similares para poder aportar pruebas a las fuerzas de seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Consecuencias legales

La legislación distingue entre varias situaciones posibles: Si la matrícula utilizada corresponde realmente al vehículo, pero se cambia entre una placa azul y otra blanca incumpliendo la normativa de transporte, el conductor podría enfrentarse a sanciones administrativas elevadas, que en determinados casos pueden superar los 6.000 euros.

Sin embargo, si la placa no coincide con la documentación oficial del automóvil, el asunto podría agravarse considerablemente. Diversas interpretaciones jurídicas recuerdan que la matrícula de un vehículo tiene consideración de documento oficial identificativo, por lo que una alteración o sustitución fraudulenta podría derivar en un posible delito de falsedad documental, castigado incluso con penas de prisión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esta polémica se produce en un momento especialmente delicado para la convivencia entre taxis y VTC en Galicia. En Vigo, los taxistas llevan meses denunciando que numerosos vehículos de Uber realizan recogidas de pasajeros en lugares donde consideran que no deberían operar, incluidas zonas próximas a estaciones o incluso en paradas reservadas para taxis.

Un conflicto que también se vive en otras ciudades

Las tensiones entre el taxi y las plataformas VTC no son exclusivas de Vigo. En ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga también se han registrado en los últimos años denuncias por supuestas irregularidades relacionadas con licencias, captación de clientes o identificación de vehículos.

El sector del taxi gallego teme ahora que prácticas detectadas anteriormente en grandes ciudades empiecen a extenderse también en Vigo, especialmente ante el crecimiento del uso de aplicaciones de movilidad privada. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad deberán determinar si el vehículo denunciado incurrió únicamente en una infracción administrativa o si existen indicios de una actuación más grave.