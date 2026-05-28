Lidia González 28 MAY 2026 - 16:03h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre este importante paso en su relación con Laura Ulldemolins

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Borja está atravesando un momento personal muy bonito gracias a su inesperado romance y ya ha empezado a pensar algunas cosas muy importantes sobre su futuro juntos. Después de que la catalana abra las puertas de su nueva casa en Sevilla, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ habla claro sobre sus planes de vivir con Laura Ulldemolins. El sevillano se ha abierto en canal y hace una serie de confesiones sobre la posibilidad de convivir con la influencer. ¡Dale al play y no te pierdas lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Estoy cansado de perder el tiempo”, comienza anunciando el creador de contenido. Ahora que los exparticipantes de ‘Casados a primera vista’, que han explicado cuándo fue su primer beso, están viviendo su relación “muy intensamente”, la incipiente pareja ha asegurado que les gustaría comenzar una nueva vida juntos. A pesar de lo reciente que es su romance, la catalana y el sevillano se sinceran sobre el importante paso que están dispuestos a dar en su relación: “Yo siento lo que siento”.

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El anillo de plata que Laura y Borja comparten: “Nos casamos”

Laura Ulldemolins y Borja están más unidos que nunca y se han sentado frente a las cámaras para contar todos los detalles sobre su romance. Además, los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ muestran el anillo de plata que comparten y simboliza su relación. La creadora de contenido habla de sus sentimientos por el sevillano y anuncia: “Nos casamos”.

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Los exparticipantes de 'Casados a primera vista' cuentan los detalles sobre su relación

Laura Ulldemolins y Borja han dado un paso al frente para anunciar a los cuatro vientos que están juntos y explicar cómo se han desarrollado todos sus sentimientos. Los creadores de contenido cuentan todos los detalles sobre su relación y hablan de su situación sentimental como nunca. Después de todo lo que ha pasado en su noviazgo anterior, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ confiesa cómo se siente en este nuevo momento sentimental. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!