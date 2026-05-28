Paloma Lago ha concedido una entrevista en la que rompe su silencio tras su denuncia por agresión sexual a Alfonso Villares

Según la presentadora, fue su propio hijo el que llamó "al 061 y a la Policía Nacional"

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16 meses después de que comenzase un conflicto judicial con Alfonso Villares, exconselleiro de la Xunta de Galicia, al que denunció por presunta agresión sexual, Paloma Lago ha concedido una entrevista en la que ha roto su silencio.

En su conversación con el medio de comunicación, la presentadora ha hablado tras estos 16 meses que ha estado en silencio y tras conocerse que su denuncia ha sido archivada de forma provisional.

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Fue a finales del mes de diciembre de 2024 cuando se conocía la denuncia que Paloma Lago interponía contra Alfonso Villares por un presunto caso de agresión sexual.

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Un año y medio después de este escándalo y esta pesadilla, Paloma Lago se ha mostrado firme, tajante y ha asegurado que "ya no tengo que callar más. Se han dicho muchas cosas que no corresponden con la realidad".

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Sosteniendo que "verdad solo hay una", Paloma Lago ha reconocido que durante estos 16 meses ha "aprendido que es muy reducido el grupo de personas en las que puedes confiar".

Después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol haya decidido archivar su denuncia contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia Alfonso Villares por un presunto delito de agresión sexual ocurrido presuntamente a finales de diciembre de 2024, Paloma Lago ha querido dar más datos sobre esta supuesta agresión.

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Según la presentadora, hay varios datos queel juzgado no ha tenido en cuenta en su causa contra el exconselleiro: "Por ejemplo, fue mi hijo quien llamó al 061 y a la Policía Nacional. Y otro ejemplo es que, tras el aviso de mi hijo, los servicios sanitarios en la ambulancia me llevaron de inmediato al hospital custodiada por la Policía".

La causa por ahora ha sido archivada provisionalmente, lo que quiere decir que se reabriría en caso de que aparezcan nuevos indicios o pruebas de las acusaciones contra Villares.

La denuncia de Paloma Lago contra Alfonso Villares

Fue el pasado mes de junio cuando -después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia notificase oficialmente al político del gobierno de Alfonso Rueda que estaba siendo investigado- salió a la luz que la modelo y presentadora había presentado en la Comisaría de Ferrol una denuncia contra el veterinario el 27 de diciembre de 2024 por agresión sexual y sumisión química tras haberse despertado desorientada y desnuda en su casa de Cabo Prior, en la localidad gallega.

Defendiendo su inocencia, Villares dimitía de su cargo político renunciando así a su condición de aforado para defenderse ante la justicia de unas acusaciones "sin fundamento" que pertenecían a su "esfera estrictamente privada", como anunciaba entonces en rueda de prensa.

El primer revés para Paloma fue que el informe toxicológico que le realizaron en el hospital tras la supuesta agresión resultó negativo, ya que los sanitarios no encontraron restos de alcohol o drogas en su organismo. Un informe que habría jugado un papel fundamental en la investigación.

En diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción 2 de Ferrol ponía fin a la fase de instrucción y decidía archivar la causa al no encontrar indicios suficientes para poder procesar al expolítico.