La reina Sonia de Noruega ha tenido que ser ingresada en el hospital por su fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca

La reina ya había sido hospitalizada en 2025 por problemas similares tras una excursión de esquí, y entonces se le implantó un marcapasos

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La reina Sonia de Noruega ha sido hospitalizada por problemas cardíacos, anunció este miércoles la Casa Real.

"La reina padece fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca y ha sido ingresada en el hospital durante unos días para ser sometida a exámenes y observación", informó la Casa Real en un comunicado.

La fibrilación cardíaca que padece Sonia de Noruega

Ya la pasada semana la reina, que tiene 88 años, había tenido que cancelar por sus problemas cardíacos algunos compromisos, entre ellos un viaje a cuatro municipios del país en compañía del rey Harald V.

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La reina ya había sido hospitalizada en 2025 por problemas similares tras una excursión de esquí, y entonces se le implantó un marcapasos.

La esposa del rey Harald V tuvo que someterse a una operación para colocarle un marcapasos tras sufrir un problema cardíaco en enero de 2025, cuando tuvo que ser ingresada debido a un episodio de fibrilación auricular mientras se encontraba de viaje. Un susto que se vivió dentro de la familia real noruega aunque, tal y como informó Casa Real, la monarca estaba fuera de peligro.

Tres días después de este episodio, desde Palacio se emitía un comunicado anunciando la intervención quirúrgica de la madre de los príncipes Haakon y Marta Luisa. "A Su Majestad la Reina le colocarán un marcapasos. El tratamiento es a raíz de la situación que se presentó con la fibrilación cardíaca".

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"El procedimiento tendrá lugar en el Rikshospitalet el jueves 16 de enero y la Reina será admitida el miércoles por la noche. La Reina permanecerá entonces en el hospital uno o dos días", concluía el texto.

Los problemas de salud de la Casa Real noruega

A lo largo de los últimos años, Sonia ha enfrentado diversos problemas de salud, incluyendo episodios cardíacos que han requerido atención médica especializada. Su avanzada edad y estos antecedentes han llevado a la Casa Real a adoptar medidas preventivas para garantizar su bienestar.

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Por su parte, el rey, de 88 años, ha afrontado múltiples baches de salud en los últimos años. En marzo de 2024, fue operado para implantarle un marcapasos después de sufrir una infección durante unas vacaciones en Malasia que derivó en una baja frecuencia cardíaca. Tras la intervención, el soberano permaneció hospitalizado en el Hospital Universitario de Oslo y recibió el alta médica a mediados de marzo.

Debido a su edad y a estos problemas de salud, la Casa Real anunció que el rey reduciría de forma permanente su agenda y apariciones públicas.

Los reyes no son los únicos que en estos momentos se encuentran en estado de alarma por su salud. La princesa Mette-Marit, esposa de su hijo, el príncipe heredero Haakon, también. Diagnosticada en 2018 con fibrosis pulmonar crónica, su condición se ha agravado este 2025, obligándola a reducir sus compromisos oficiales y a reorganizar su agenda para equilibrar su salud y sus actividades públicas.