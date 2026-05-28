Celia Molina 28 MAY 2026 - 12:25h.

El actor ha recordado en sus redes sociales el día que se sometió a un trasplante de médula, tras ser diagnosticado de leucemia

Sergio Peris-Mencheta revela los efectos secundarios de su tratamiento contra la leucemia: "He tenido vacíos de memoria"

Compartir







Sergio Peris-Mencheta, el actor español que fue diagnosticado de leucemia a principios de 2024, ha recordado en sus redes sociales uno de los días más cruciales de su vida. El 29 de mayo de ese mismo año se sometió a una trasplante de médula ósea, (no sin antes recibir una múltiple videollamada de todos sus amigos), gracias al que pudo superar, hasta el momento, el cáncer. En concreto, Mencheta sufrió Leucemia Mieloide Crónica (CMML), que afectaba directamente a la creación de sus glóbulos blancos y rojos.

El actor, que comenzó su andadura televisiva en la exitosa serie 'Al salir de clase', nunca ha escondido lo difícil que ha sido lidiar con las secuelas del trasplante. Sin embargo, en un día tan importante como hoy, en el que volvió a nacer, Sergio, que se ha levantado recordando unos versos que le recitaba su padre, se ha mostrado lleno de agradecimiento:

"Hoy, 28 de mayo, a las 23h horario de California, se cumplen dos años del inicio del trasplante (fueron más de 9h) que me dio una segunda oportunidad. Si echo la vista atrás y pienso en todo lo que me habría perdido de no salir un 6 en el dado , solo en estos 730 días, me entra un enorme agradecimiento a la medicina, a los médicos, enfermer@s y asistentes que me han acompañado, tanto aquí en el @hospilapaz como en @cityofhope en Estados Unidos", ha dicho en un texto acompañado por una foto suya.

PUEDE INTERESARTE Sergio Peris-Mencheta desvela la decisión que tomó para proteger a sus hijos tras su diagnóstico de leucemia

"Gracias por sostenerme en achaques, que no son pocos"

"Gracias a tod@s. Gracias, Yonyon. Gracias al Olmo, al Río, la Marta y la Senda que me sostienen en los achaques (que no son pocos). Gracias a Ser y a Caco por seguir al pie del cañón. “Ahora” mola mucho. Mañana, día 29, cumplo vida", ha finalizado en su texto, en el que reconoce que sigue teniendo "achaques" por el complicado proceso de adaptación de su cuerpo a sus nuevas células.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En varias entrevistas que dio sobre su recuperación (tema que también trata en su libro, '730 días'), el actor explicó que ha sufrido un efecto secundario llamado 'Injerto contra huésped' (o Injerto contra Receptor) una enfermedad definida por la Fundación Josep Carreras como "una complicación en la que las células trasplantadas reconocen al receptor (al paciente) como extraño y le atacan de diferentes formas e intensidad".

En el caso de Peris, recibió su nueva médula de parte de su hermano, con el que hizo "full match", pero la reacción autoinmune que ha tenido su organismo a causa de esas células huésped que tanto le ha costado reconocer como propias, fue la que le provocó su notable oscurecimiento de la piel, sus problemas de movilidad y otras muchas secuelas relacionadas con el trasplante. Poco a poco, el actor ha ido recuperando la normalidad de su vida, hasta el punto de volver a los rodajes y al teatro y de anunciar, muy recientemente, que dirigirá una nueva obra, en la que contará con el trabajo de 11 mujeres, encabezadas por la gran Blanca Portillo.