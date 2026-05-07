Natalia Sette 07 MAY 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra el resultado de la manicura que se han hecho tanto ella como su hijo de 7 años

Adara Molinero y su novio, Vicente Romero, dan un importante paso en su relación

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Adara Molinero ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores compartiendo un tierno momento con su hijo, dejando ver una vez más la educación inclusiva que le está dando. Tras desvelar que nunca le ha puesto impedimentos a la hora de vestirse , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se va de cita con su hijo a hacerse la manicura y enseña el resultado.

La ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ no ha ocultado nunca la forma tan abierta y liberal que tiene de criar a su hijo . Según cuenta, en su casa se fomenta el uso de la palabra por encima del castigo, se habla sobre las emociones y los sentimientos y se impulsa la búsqueda de una personalidad propia. En la línea de esto, Adara ha llevado a su hijo con ella para hacerse la manicura juntos.

“Hoy tocó manicura con mi hijo”, ha escrito sobre un video en el que se ven tanto sus uñas como las del pequeño recién hechas. Sin ningún tipo de miedo a las críticas que pueda recibir por permitir que su hijo se pinte las uñas, la influencer ha compartido el vídeo muy orgullosa de su hijo y de ella como madre.

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Desde que es un bebé, uno de los objetivos principales de la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ es que le quedara claro que podía ser quien quisiera y que ella jamás iba a cohibir ninguna forma de expresión. Parece que lo ha conseguido, pues Martín no puede estar más contento con su nuevo set de uñas. “Expresarse nunca debería tener límites”, ha puesto emocionada Adara.

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Aunque en otras ocasiones este tipo de contenido le ha podido generar oleadas de ‘hate’, la creadora de contenido sigue compartiéndolo porque considera que es importante darle visibilidad a este tipo de crianza. Sus seguidores más fieles están encantados de ver cómo Martín se siente lo suficientemente libre como para tomar ese tipo de decisiones y alaban a Adara como madre.