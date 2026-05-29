Natalia Sette 29 MAY 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se realiza la ecografía de la semana 20 y comparte los resultados con sus seguidores

Aguasantas Vilches sorprende con su inesperada decisión sobre el embarazo

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Aguasantas Vilches continúa compartiendo el torbellino de emociones que está viviendo desde que descubrió que esperaba su primer hijo junto a Juan José Peña. Tras hablar de l os momentos más difíciles de este proceso , la exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido todo lo que ha crecido su tripa y acude a una importante ecografía durante su semana 20.

A pesar de las dudas iniciales sobre su embarazo , la influencer no puede estar más feliz de estar viviendo esta nueva etapa y es por ello que no para de compartir cada paso. Esta vez, Aguasantas ha tenido que enfrentarse a una de las ecografías más importantes tras varios problemas con el hospital. “Me reubicaron la cita de las 20 semanas para hoy por el público y aquí estoy, no sé si es una broma y me dirán lo mismo o finalmente pasaré y me mirarán”, compartía con incertidumbre.

Por suerte, los temores de Aguasantas se disiparon rápidamente al entrar a la consulta, donde pudo someterse a la que es considerada una de las ecografías fundamentales en el embarazo. “Esta vez sí nos han atendido y me hicieron todo el control necesario, todo bien Gracias a Dios. Seguimos para Bingo”, anunciaba aliviada tras comprobar que su bebé se desarrolla de forma completamente sana.

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Con la tranquilidad de saber que todo está bien, la pareja de Juan José Peña ha querido presumir de lo mucho que ha avanzado su gestación en este quinto mes. Tras haber mostrado anteriormente los pequeños moratones en su barriga causados por la heparina diaria que debe pincharse por prescripción médica, Aguasantas ha publicado una nueva imagen de su silueta en la que se evidencia que el embarazo ya es más que notable.

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Divertida ante el repentino crecimiento que ha dado su cuerpo, la creadora de contenido ha bromeado sobre su silueta. “¿Y de repente qué soy?”, se ha preguntado junto a una fotografía de su tripa, y de unos emoticonos de un huevo, una aceituna y un melón. La influencer sigue demostrando que, a pesar de los miedos y los retos físicos de estos intensos meses, avanza feliz, fuerte y con una sonrisa en esta inolvidable experiencia..