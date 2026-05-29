Álvaro Rubio reacciona al resultado del test embarazo de Mayeli Díaz

Lidia González 29 MAY 2026 - 12:34h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela lo que siente ante la posibilidad de volver a ser padre

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Álvaro Rubio ha comenzado su viaje familiar sin esperarse el sorprendente giro de los acontecimientos que va a vivir. Después de sincerarse sobre su relación tras la crisis que ha vivido, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona al resultado del test de embarazo de Mayeli Díaz. El influencer desvela si quiere tener un segundo hijo y se sincera con su pareja al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Tengo que hablar contigo”, anunciaba la creadora de contenido antes de contarle a su novio todos los síntomas que ha experimentado y que le han llevado a hacerse una prueba. El influencer, que ha confesado cómo ha cambiado su relación desde el nacimiento de su hija, se ha sincerado con la ecuatoriana y ha hablado claro sobre sus deseos de volver a ser padre.

Los creadores de contenido no podían disimular los nervios que tenían antes de saber si van a ser padres de nuevo. “Me lo he hecho, pero no lo he mirado”, confesaba la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Finalmente, la influencer ha revelado el resultado del test de embarazo y no ha dudado en decir lo que piensa al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas cuáles han sido sus primeras palabras, en exclusiva, para Mediaset Infinity!