Ana Duato tendrá que volver a enfrentarse a un nuevo juicio por supuesto fraude fiscal tras la absolución de la Audiencia Nacional

Ana Duato defiende su inocencia: "Nos usan para ejemplarizar y meter miedo al contribuyente"

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MadridLa Audiencia Nacional ha anulado la absolución de Ana Duato. Tras la decisión de la Audiencia, la actriz tendrá que volver a enfrentarse a un nuevo juicio por supuesto fraude fiscal.

En el primer litigio cuya resolución se conoció hace casi un año, Ana Duato salió absuelta. Ahora, el Tribunal considera insuficiente el argumento de que confiaba en su gestor y no tenía formación fiscal.

La sospecha de la abogacía del Estado sobre Ana Duato

Tras conocerse la primera resolución, Ana Duato confesaba a los medios de comunicación que se sentía "tranquila" porque se habían podido "aclarar muchas cosas". Ana Duato fue absuelta cuando estaba acusada de supuesto fraude fiscal y cuando le pedían pagar 1.900 .000 euros de multa y 32 años de cárcel. En un primer momento, los magistrados de la Audiencia Nacional creyeron en su buena fe.

La sentencia apuntaba que Ana Duato es simplemente una actriz, sin formación fiscal y que no estaba probado que fuese conocedora de este supuesto fraude. Por su parte, a la abogacía del Estado sospecha de la actriz y sostiene que le cuesta creer que una persona que gana tanto dinero vea normal pagar pocos impuestos.

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Ana Duato recibió en tres años el dinero que tendría que haber generado en 67 años, según Hacienda

Según se ha podido conocer, Ana Duato firmó un contrato de renta vitalicia con el que tributaba menos.

Como explica José María Mollinedo, secretario general de GESTHA, a 'Informativos Telecinco' la actriz conocía "que este contrato está simulado porque tienen que recibir 100.000 euros cada tres años y está recibiendo 700.000, 800.000 euros en los tres años siguientes".

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Es decir, lo que tenía que recibir en 67 años lo recibió en tres, según apuntan desde Hacienda.

La defensa de Ana Duato

Nada más conocerse la decisión de la Audiencia Nacional, la actriz Ana Duato defendía su inocencia y afirmaba que Hacienda utiliza a las personas públicas "para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes".

Lo ha hecho en un comunicado tras conocerse que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a Ana Duato y a su marido, Miguel Ángel Bernardeu, productor de la serie 'Cuéntame cómo pasó', por fraude fiscal en el denominado caso Nummaria, y ha ordenado que se celebre de nuevo la vista oral contra ambos con un tribunal diferente.

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"Hace un año, y tras un calvario judicial de una década, un tribunal compuesto por tres magistrados declaró mi inocencia de forma unánime. Pagué todos mis impuestos y nunca tuve ánimo de defraudar", ha subrayado la actriz, que ha recordado que la resolución fue "tan contundente" que ni siquiera la Fiscalía la recurrió.

Sostiene, sin embargo, que la Agencia Tributaria "no podía dejar" que su sentencia sentara jurisprudencia. "A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes", ha opinado.

"Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado", concluye la actriz. La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que absolvió a ambos al considerar que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal.