Celia Molina 29 MAY 2026 - 10:37h.

El actor, conocido por su papel de Leo en la serie 'La que se avecina', ha anunciado con absoluta tristeza la muerte de su padre

La aclaración de Antonia San Juan tras la preocupación de sus seguidores: "Todo está asociado a mi proceso oncológico"

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Luis Miguel Seguí, el actor que interpreta a Leo en la serie 'La que se avecina', ha anunciado, con profunda tristeza, la muerte de su padre en sus redes sociales. Para rendir homenaje a su progenitor, Luis Seguí Pérez, ha publicado varias fotos inéditas junto a él y una carta a modo de despedida que ha emocionado a muchos amigos y compañeros de profesión:

"Adiós Padre, siempre en mi alma. Gracias por darme la vida, gracias por haber sido el mejor ejemplo, gracias por tu amor, tu entrega, por tu plena dedicación, por tu trabajo constante para que nunca nos faltase nada, gracias por hacerme entender la riqueza sin necesidad de palabras, gracias por dedicarme todo tu tiempo para ayudarme cuando tuve problemas, gracias por sostenerme, gracias por cuidarme tanto e invertir en mi sin si quiera entenderme del todo, sin saber que era esa locura llamada “Arte” que tu hijo tenía en la cabeza" dice Luis Miguel en su texto.

"Gracias por tu templanza, tu serenidad y esa gran sabiduría, esa que tanto tuve que estudiar o interpretar para entenderla y gracias por enseñar a un hombre de palabras, como yo, que las palabras pueden no estar mal pero que los hechos y las acciones fueron siempre tu “Arte”. Gracias Papá por todo lo que me diste, por la vida y por permitirme volar sin preguntarme a dónde me dirigía. Siempre te llevaré conmigo, descansa en Paz. Por siempre, Luis Seguí Pérez", ha concluido el actor.

"Gracias papá por todo lo que me diste"

Sus palabras han generado miles de reacciones y comentarios, entre los que destaca el de su compañero de reparto, Fernando Tejero, que le ha dicho: "Lo siento, rey". Otros actores y actrices como Óscar Higares, Imanol Arias, Oscar Villalobos o Susi Caramelo también se han sumado a los mensajes de condolencias.

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Hace unos meses, Luis Miguel, como exmarido de la actriz de 'La que se avecina' Antonia San Juan, también se pronunció sobre el cáncer de garganta con el que ésta ha estado lidiando en los últimos meses. Justo cuando ella iba a someterse a su último ciclo de quimioterapia, en diciembre del año pasado, el actor declaró: "Muy contento, de hecho hemos quedado en vernos en breve y que me cuente detalles y todo, así que muy bien. Durante todo este proceso hemos hablado y la verdad que muy bien, ella contenta y además le ha venido bien un pequeño descanso y todo, la veo mejor que nunca", dijo, como expareja.

Ambos tuvieron una larga relación que comenzó en el 1999 y se casaron en 2009, compartiendo durante su largo matrimonio varios proyectos de cine y televisión. En 2015 decidieron separarse pero, como ha quedado constatado, mantienen una magnífica relación. Afortunadamente, el tratamiento al que se sometió Antonia para combatir el cáncer ha sido muy efectivo y, en este momento, la enfermedad de la actriz se encuentra en remisión.