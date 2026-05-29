Sandra Barrios responde a las preguntas que más se hacen sus seguidores sobre Juanpi, su paso por los realities y cómo ha cambiado su vida desde que saltó a la fama, ¡dale play!

Juanpi Vega se sincera, en exclusiva, sobre cómo le ha cambiado la vida y su situación actual con Sandra Barrios

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Lola Lolita consiguió reunir la semana pasada a decenas de rostros conocidos en Lola Lolita Land, el festival inmersivo inspirado en el universo digital de la influencer que mezcla atracciones, música, espectáculos y creadores de contenido. Hasta allí se desplazaron numerosos personajes ligados al universo Mediaset y, entre ellos, estaba Sandra Barrios.

Sandra Barrios lleva meses instalada en una pregunta constante. Desde que protagonizó una inesperada reconciliación con Juanpi en 'GH DÚO', cada aparición pública, cada vídeo compartido y cada gesto entre ambos ha provocado una nueva oleada de rumores sobre si han retomado definitivamente su relación o si simplemente mantienen una buena amistad. Ambos se dieron a conocer al público tras participar en la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. Su paso por el programa estuvo marcado por la desconfianza, las crisis y los acercamientos a otras personas dentro del reality, lo que terminó provocando la ruptura de la pareja. Sin embargo, la historia entre ambos no acabó ahí.

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Por eso, desde Telecinco.es hemos querido preguntarle directamente por el tema que más interés genera alrededor de su figura. Y la influencer gaditana no ha evitado pronunciarse sobre cómo está actualmente su vínculo con el que fue su pareja y uno de los protagonistas de su historia en 'La isla de las tentaciones'.

Cómo ha cambiado su forma de entender las relaciones

Pero la situación con Juanpi no es el único asunto que aborda durante nuestra entrevista. Sandra también se sincera sobre el aprendizaje que le dejaron los realities después de convertirse, con apenas 23 años, en uno de los rostros más comentados de Mediaset. La creadora de contenido reflexiona sobre cómo ha cambiado su manera de entender las relaciones sentimentales tras todo lo vivido delante de las cámaras y reconoce que hay experiencias que le han servido para afrontar de forma muy distinta ciertas situaciones personales.

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"No quiero que se me defina por eso", asegura en uno de los momentos más sinceros de la conversación, al hablar sobre una de las etiquetas que sigue arrastrando desde su paso por televisión y que todavía hoy continúa persiguiéndola en redes sociales. Además, Sandra también responde a otra de las cuestiones que más curiosidad despiertan entre los seguidores de los realities: si se atrevería o no a participar en 'Supervivientes'. La gaditana se moja sobre la posibilidad de viajar a Honduras y revela incluso quién es su concursante favorita de la edición.

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Durante la entrevista también hay espacio para conocer una faceta más personal y desenfadada de la influencer. Desde cómo define actualmente la tentación hasta la peculiar atracción de feria con la que compara su propia vida. "Soy una chica normal de Cádiz", insiste Sandra cuando hablamos sobre fama, exposición mediática y el cambio radical que experimentó su vida después de convertirse en personaje televisivo.

Una conversación en la que habla sin filtros sobre amor, televisión, críticas, crecimiento personal y futuro, dejando varias reflexiones que no han pasado desapercibidas.

Puedes ver la entrevista completa a Sandra Barrios en el vídeo que acompaña este artículo. Dale play.

Juanpi Vega se sincera, en exclusiva, sobre cómo le ha cambiado la vida y su situación actual con Sandra Barrios

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' atraviesa un momento especialmente comentado en su vida personal. Después de meses protagonizando titulares por su ruptura con Mara Espinosa y su inesperado reencuentro y reconciliación con Sandra Barrios, el gaditano vuelve a estar en el foco mediático por la evidente complicidad que mantiene con su expareja. Y precisamente por eso quisimos preguntarle directamente por Sandra. Aunque ambos han intentado jugar al despiste durante las últimas semanas, la realidad es que no han dejado de compartir tiempo juntos: viajes, ferias, cenas, parques temáticos e incluso vídeos donde la tensión entre ambos resulta más que evidente para sus seguidores.

Dale play y entérate de todo lo que nos contó, en exclusiva.