Juanpi se sincera en exclusiva sobre su actual relación con Sandra y habla del cambio radical que ha dado su vida tras ‘La isla de las tentaciones’, ¡dale play!

Los despampanantes looks circenses de las influencers de Telecinco en el 'Lola Lolita Land 2026'

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Lola Lolita consiguió reunir a decenas de rostros conocidos en Lola Lolita Land, el festival inmersivo inspirado en el universo digital de la influencer que mezcla atracciones, música, espectáculos y creadores de contenido. Hasta allí se desplazaron numerosos personajes ligados al universo Mediaset y, entre ellos, uno de los nombres que más expectación generó fue el de Juanpi Vega.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' atraviesa un momento especialmente comentado en su vida personal. Después de meses protagonizando titulares por su ruptura con Mara Espinosa y su inesperado reencuentro y reconciliación con Sandra Barrios, el gaditano vuelve a estar en el foco mediático por la evidente complicidad que mantiene con su expareja. Y precisamente por eso quisimos preguntarle directamente por Sandra. Aunque ambos han intentado jugar al despiste durante las últimas semanas, la realidad es que no han dejado de compartir tiempo juntos: viajes, ferias, cenas, parques temáticos e incluso vídeos donde la tensión entre ambos resulta más que evidente para sus seguidores.

Juanpi reconoció ante esta web que entre ellos “ya se han perdonado” y que actualmente están “muy a gusto” juntos, que entre ellos ha habido conversaciones importantes y deja caer que han conseguido sanar muchas heridas del pasado. Una declaración que llega meses después de todo lo ocurrido entre ambos tras 'La isla de las tentaciones', donde su historia terminó completamente rota después de las infidelidades mutuas.

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El creador de contenido también sorprendió al hablar de cómo ha cambiado su percepción sobre la infidelidad y admite que ahora entiende el daño emocional que provocan desde una perspectiva muy distinta a la que tenía antes del reality. Además, el influencer dejó entrever en qué punto exacto está ahora mismo con Sandra. Aunque evita poner etiquetas a su relación, sus palabras reflejan cercanía, cariño y una conexión que, pese a todo lo vivido, sigue muy presente.

Más relajado y cómodo con la exposición pública que hace unos meses, Juanpi también reflexionó sobre cómo ha cambiado su vida desde que salió de la televisión. El gaditano reconoce que ahora vive una etapa mucho más feliz y ligada a proyectos que realmente disfruta, aunque admite que la fama también tiene una parte complicada.

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Eso sí, si hubo una frase que definió perfectamente el momento vital que atraviesa, fue cuando comparó su vida con una atracción de feria. Una metáfora muy llamativa teniendo en cuenta el contexto del evento y todo el torbellino sentimental y mediático que ha vivido en los últimos meses.

Dale play para ver la entrevista completa.