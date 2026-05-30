Keroseno, de ‘GH DÚO’, muestra la reacción de su padre a su transición

Natalia Sette 30 MAY 2026 - 13:00h.

La exconcursante de 'GH DÚO' acude a la policía para solicitar un nuevo DNI y tiene una conmovedora charla con su padre

Keroseno explica qué ha estudiado y saca una impactante fotografía del pasado

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Lola Paola Ramírez, popularmente conocida como Keroseno, continúa avanzando con paso firme y decidido en su transición, compartiendo cada logro de su proceso. Tras lograr modificar oficialmente sus datos legales en el registro civil , la exconcursante de ‘GH DÚO’ ha acudido a completar el último y más esperado trámite burocrático. Además, su padre, que la acompañó, cuenta la reacción que tuvo a su transición.

La cómica, acostumbrada a compartir cada paso de su transición , ha grabado todo el proceso para hacer partícipes a sus seguidores de este gran hito. “Hoy vengo a la comisaría de policía para que la ley me proteja como la mujer que soy”, ha explicado visiblemente emocionada antes de entrar a las dependencias policiales.

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Al salir, Lola Paola ha mostrado con una enorme sonrisa la imagen de su nuevo DNI ya actualizado, donde figuran de forma oficial su nombre y el sexo femenino. Un logro que la ha llevado a reflexionar sobre la situación de su colectivo: “Me siento una privilegiada por ser española, ya que no todas las mujeres tienen la misma suerte”.

Sin duda, el instante más conmovedor del día ha llegado cuando la artista ha querido compartir el momento con su progenitor. “Bueno papá, ya tengo mi DNI actualizado ¿Qué opinas tú de cómo ha sido el proceso para mí?”, le ha preguntado. Su padre, con el corazón en la mano, ha recordado los inicios de este duro proceso: “Me acuerdo cuando hablamos la primera vez de tu transición, ya entonces me dijiste tus dudas, tus deseos, tus anhelos, tus expectativas… Desde entonces todo ha sido complicado para ti. Pero lo has conseguido”.

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La influencer le ha preguntado qué consejo le daría a un padre que se encuentre en una situación similar con una hija trans. “Le diría que actuara con normalidad y naturalidad, que aceptara las cosas como son porque no hay nada malo. Lo importante es ser buena persona”, ha sentenciado con una gran sonrisa. Conmovida, Lola Paola ha querido agradecerle públicamente su amor incondicional: “Gracias por apoyarme siempre”, a lo que él ha respondido con un tierno: “De nada guapa, enhorabuena”.

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Tras publicar esta conmovedora conversación con su padres, sus seguidores se han volcado en el post con mensajes de apoyo y felicitaciones. Su comunidad no puede estar más feliz al ver, no solo cómo consigue acercarse cada vez a la mujer que quiere ser, sino que está rodeada de personas que la quieren y la apoyan en todo este proceso.