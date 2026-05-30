Antía Troncoso 30 MAY 2026 - 15:47h.

Suso Álvarez disfruta de una divertida despedida de soltero junto a sus amigos en Ibiza: una escapada de lujo entre Ushuaïa y una villa privada

Marieta enseña las invitaciones que ha diseñado para su boda con Suso Álvarez, de estilo vintage y con detalles personalizados

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Suso Álvarez celebra su despedida de soltero por todo lo alto. En un poco más de un mes, el exconcursante de 'Gran Hermano 16' dará uno de los pasos más importantes de su vida: su enlace matrimonial con Marieta. Antes de el gran día, la pareja está despidiéndose de su soltería. Este fin de semana ha sido el turno de Suso, quien ha viajado hasta Ibiza juntos a algunos de sus amigos más cercanos y su suegro. ¡No te lo pierdas!

Si hace un par de días, las amigas de Marieta la "secuestraban" para llevársela por sorpresa a Sevilla para celebrar una de las varias despedidas de soltera que ha tenido, esta vez ha sido Suso el que ha preparado su maleta para disfrutar de un par de días con sus amigos en su despedida. En este caso, el destino elegido ha sido Ibiza.

La lujosa despedida de soltero de Suso Álvarez

Ha sido el propio Suso quien a través de su perfil de Instagram ha estado compartiendo imágenes y vídeos de este momento tan especial para él. Gracias a estas publicaciones hemos podido conocer todos los detalles de la despedida, que comenzaba en el exclusivo Hotel Usuhaïa de Ibiza. "Estoy oficialmente de despedida de soltero. Nos estamos portando bien", ha dicho el colaborador de televisión en uno de sus 'stories' en el que grababa a sus amigos.

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Su suegro no ha querido perderse la despedida. Sobre su presencia en la misma, Suso Álvarez ha compartido una divertida imagen con el siguiente mensaje: "Lo bueno de salir con tu suegro es que no hace falta coger el teléfono en todo el día". Tras disfrutar en el Hotel, el grupo se ha dirigido a una fabulosa villa que ha dejado a Suso boquiabierto:

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"Mis amigos están locos, que locura de despedida. Se os ha ido de las manos. Agradecido de por vida", les decía Suso a sus amigos mientras mostraba la espectacular localización en el que se están hospedando. Una lujosa villa que cuenta con: una enorme piscina privada, una zona chill-out y un increíble jacuzzi. "Soy el hombre más afortunado del mundo, puedo llorar", ha añadido.