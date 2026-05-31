Iván Sevilla 31 MAY 2026 - 20:13h.

"El Parque Infantil Triana Montilla Contreras mantendrá viva su memoria y su eterna sonrisa en el día a día", cree el alcalde de Monachil José Morales

La niña, que padecía una enfermedad rara contra la que no existe cura, falleció en diciembre del 2025 con tan solo 17 años

Compartir







GranadaEl pueblo de Monachil (Granada) vivió este sábado 30 de mayo una jornada muy emotiva al dedicarle un parque a Triana Montilla, la menor de la localidad que murió por síndrome de Sanfilippo.

Numerosos vecinos y también familiares de la niña, fallecida con solo 17 años en diciembre del 2025 a causa de la enfermedad rara, se reunieron en el que hasta ahora se llamaba Parque Alba.

A las 18:30 horas, la cita tan especial en el municipio servía para otorgarle al espacio infantil el nombre y los apellidos de la adolescente que "dejó una huella imborrable a todos", según expresó el alcalde José Morales.

Un gran letrero en la entrada al recinto de juegos se destapó de la lona que lo cubría para dar paso a unos sentidos aplausos de los allí concentrados. También se soltaron al cielo un conjunto de globos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el acto igualmente se pretendía rendir un merecido homenaje a la joven tan querida en Monachil. A la vez que se arropaba a su familia y se consolidaba el legado de la menor. Esa que siempre será recordada en este parque.

Situado en la Avenida de la Libertad del pueblo, dentro se están ejecutando mejoras, como la instalación de una nueva fuente para que los niños se diviertan y se refresquen al mismo tiempo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tal y como describió el ayuntamiento, es una instalación lúdica de agua para combatir el calor veraniego, similar a las que ya hay en otros puntos de la localidad. Como el Parque de los Aragones o el de Los Llanos.

"Mantendrá viva su memoria y eterna sonrisa en el día a día"

José Morales destacó que el objetivo que tenía el consistorio con el renombramiento del lugar era "rendirle un tributo sincero, cercano y permanente" a Triana Montilla Contreras.

"Al llevar el nombre de nuestra vecina, el espacio donde juegan los niños y se reúne la vida del barrio mantendrá viva su memoria y su eterna sonrisa en el día a día", reiteró el regidor.

Valoró la "justicia" que se ha hecho con ella a través de una cita que demostró el "cariño colectivo y el apoyo absoluto a la familia" de todo Monachil.

El síndrome de Sanfilippo, sin cura ni tratamiento

Según aseguran desde la Fundación Stop Sanfilippo, este síndrome que es conocido como el alzhéimer infantil no tiene actualmente ni cura ni tratamiento. Aunque sí es fundamental diagnosticarlo cuanto antes.

Así, al menos, se pueden paliar los efectos que provoca una enfermedad catalogada como rara. Sus síntomas más comunes son la hiperactividad y la dificultad para aprender, por ejemplo, a caminar o en el lenguaje.

Puede confundirse a veces con un trastorno de déficit de atención (TDA), pues suele aparecer inicialmente entre los dos y los cuatro años de edad en menores con problemas similares.

También tiene otras consecuencias perjudiciales a nivel físico, como infecciones de oído, nasales, de las amígdalas y respiratorias, en general. De momento, se sigue investigando para dar con terapias que ayuden a mejorar o solucionar lo que causa.