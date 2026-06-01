El debut literario de Alejandra Rubio en cifras: ¿está cumpliendo las expectativas de su editorial?

Natalia Sette 01 JUN 2026 - 18:46h.

La hija de Terelu Campos no puede estar más contenta con el éxito que ha tenido su primero novela, pero ¿es real?

Terelu Campos aclara el motivo de su ausencia en la presentación del libro de su hija Alejandra Rubio

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Alejandra Rubio se encuentra saboreando el éxito en una de las etapas más dulces de su vida. La hija de Terelu Campos ha cumplido uno de los sueños de su vida: ser escritora. Y no solo eso, la influencer ha llegado incluso a la Feria del Libro de Madrid para firmar su novela, ‘Si decido arriesgarme’, a sus seguidores más fieles. Pero, ¿está cumpliendo las expectativas de su editorial?

Hace 19 días que su libro llegó a las librerías españolas y ahora por fin se han conocido los datos de ventas. Aunque ella no puede estar más feliz con la acogida de su novela romántica, la realidad podría ser distinta. El rendimiento comercial de la historia de Karla y Ulises se ha hecho público gracias al programa ‘La Roca’, donde han analizado las cifras.

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Según ha revelado uno de los colaboradores, la nieta de María Teresa Campos ha conseguido despachar, aproximadamente, unas mil copias en sus dos primeras semanas en el mercado. Una cifra que, para los analistas del sector, supone un arranque más que notable dentro del competitivo universo de los estrenos editoriales.

Siguiendo las palabras de periodistas como Nuria Roca, alcanzar el millar de ejemplares en tan solo quince días es un logro del que pocos autores noveles pueden presumir en todo el recorrido de sus obras. Asimismo, desde el magacín se ha desvelado la postura oficial de la editorial Planeta ante estos registros. Los responsables del grupo de comunicación han transmitido que los datos están cumpliendo con creces las expectativas que se habían marcado para este proyecto, mostrándose muy satisfechos con la acogida del público.

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Con esto queda claro que la felicidad de la creadora de contenido tiene razón de ser. No solo por el éxito en ventas, si no por los buenos comentarios que ha recibido, sobre todo durante la Feria del Libro, donde cientos de fieles seguidores se han volcado con ella. Sin duda, la escrito está en uno de los mejores momentos de su vda, pues, además de estar embarazada de su segunda hija en común con Carlo Costanzia, su carrera profesional no para de crecer.