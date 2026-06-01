Lidia González 01 JUN 2026 - 15:52h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ habla sobre el posicionamiento de Natalia Zarco tras el anuncio de la relación de Laura Ulldemolins y Borja

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Todavía queda una persona por pronunciarse respecto a una de las polémicas de la semana y Lorenzo Romero ha sido el encargado de contar cómo se siente. Después de hablar sobre el acercamiento que ha tenido con Luciana Tamagni, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ asegura que Natalia Zarco está decepcionada con Laura Ulldemolins. El sevillano ha explicado en qué punto se encuentra su excompañera después de los últimos movimientos de la catalana y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que piensa, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Está muy enfadada con ella porque ha visto cómo es”, comienza anunciando el creador de contenido. El andaluz, que ha contado lo que realmente sucedió el día de su separación de la catalana, se ha mostrado muy tajante al explicar el posicionamiento que ha tomado la madrileña tras salir a la luz la relación de Laura y Borja: “Hay dos bandos”. Además, el influencer desvela si se ha producido algún encuentro entre ellos y qué planes tienen junto a Luciana Tamagni.

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Lorenzo Romero rompe su silencio sobre la relación de Laura y Borja

Lorenzo Romero ha querido ser de las primeras personas en pronunciarse tras el sorprendente anuncio de su expareja. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ rompe su silencio sobre la relación de Laura Ulldemolins y Borja. El creador de contenido se muestra muy claro a la hora de opinar sobre este incipiente romance y rompe su silencio para sincerarse por completo.

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Lorenzo Romero, convencido de que Laura y Borja están juntos desde la Feria de Sevilla

Lorenzo Romero ha dado un paso más allá a la hora de hablar sin tapujos sobre la relación de Laura Ulldemolins y Borja. El influencer está convencido de que sus excompañeros de reality están juntos desde la Feria de Sevilla, algo que ambos han desmentido tajantemente. El sevillano desvela todas sus dudas sobre los tiempos en los que se inició este romance y explica todas las razones por las que piensa que los protagonistas no están siendo sinceros. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Inifinity!