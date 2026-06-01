Lidia González 01 JUN 2026 - 17:38h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le pide consejo a la madre de Álvaro Rubio sobre ser madre de nuevo

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Mayeli Díaz ha vivido unos días complicados sospechando que podría estar esperando un segundo hijo con su pareja y no ha dudado en compartirlo con las personas más cercanas. Después de sincerarse sobre la crisis que ha atravesado su relación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ le dice a la familia de Álvaro Rubio que está embarazada. La influencer graba todos los detalles de sus conversaciones y enseña cómo han sido sus reacciones. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha ocurrido, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Tengo algo que contarte, pero no te vayas a asustar”, comienza anunciándole la creadora de contenido a su cuñada. Sin pleno aviso, le cuenta la noticia a la hermana de Álvaro Rubio y enseña todo sobre su reacción. Además, ha querido pedirle consejo a la madre de su pareja sobre el hecho de tener dos hijos: desde cómo lidiar con su crianza hasta los cambios que experimentó su cuerpo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha desvelado el dineral que se gasta al mes, muestra todo sobre sus conversaciones con la familia de su novio.

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Mayeli Díaz se hace un test de embarazo: su opinión de ser madre de nuevo

Mayeli Díaz está muy agobiada por la situación a la que se ha tenido que enfrentar durante su viaje familiar, algo completamente inesperado que ha explicado frente a las cámaras de mtmad. Después de haber experimentado varios síntomas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se hace un test de embarazo. Ahora que se está planteando la posibilidad de estar embarazada de nuevo, la influencer muestra su sincera opinión sobre ser madre otra vez.

Álvaro Rubio reacciona al resultado de la prueba de embarazo de la exparticipante de ‘LIDLT’

Álvaro Rubio tampoco se esperaba lo que iba a vivir cuando decidió salir de viaje familiar con su pareja y su hija Alma. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona al resultado de la prueba de embarazo de Mayeli Díaz y se sincera sobre una segunda paternidad. El creador de contenido no se esconde y confiesa todo lo que siente respecto a tener otro hijo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!