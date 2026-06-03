Natalia Sette 03 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con el corazón en la mano la situación tan complicada a la que ha tenido que enfrentarse

Aguasantas comparte un vídeo con la hija de Alma Bollo y muestra su reacción al sexo de su bebé

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Aguasantas Vilches, embarazada de 20 semanas, y viviendo una auténtica montaña rusa de emociones , ha tenido que enfrentarse a una complicada situación. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha sufrido un robo en su casa de campo y comparte angustiada con sus seguidores todos los detalles de este incidente.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la joven de 33 años ha reaparecido muy afectada para denunciar públicamente el asalto que ha sufrido una de las propiedades más importantes de su entorno íntimo. “Ayer fue un día triste. Nos entraron en mi campo y robaron”, ha comenzado revelando la creadora de contenido, compartiendo con impotencia la desagradable violación a su intimidad en un momento en el que, debido a su avanzado estado de gestación , necesita más calma que nunca.

Con el corazón en un puño, la andaluza ha querido detallar que el valor material de las pérdidas no ha sido lo que verdaderamente le ha afectado. “Se llevaron poca cosa pero lo peor fue ver todas las cosas de mis padres tiradas por todos lados y me sentí triste. No por lo que se llevaron sino porque no puedo entender a quienes se dedican a algo así”, ha lamentado con profunda indignación. Para Aguasantas, la maldad y el ensañamiento de los ladrones resulta inexplicable: “Entrar en una casa, tirar y destrozar absolutamente todo… ¿Por dinero? ¿Por hacer daño?”, se ha preguntado con rabia.

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A pesar del enorme susto y de la desolación de ver el hogar familiar patas arriba, la pareja de Juan José Peña ha intentado buscar el lado positivo, aliviada por el hecho de que no hubiera que lamentar daños personales. “Menos mal que no había nadie en casa porque no quiero ni imaginar si llegan a estar mis padres”, ha admitido con el miedo aún en el cuerpo.

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En estos momentos tan duros, Aguasantas se ha refugiado en la fe y en los suyos para salir adelante. “Le doy gracias a Dios porque sé que nos protege de todo lo malo”, ha expresado. La influencer ha escrito este comunicado sobre una tierna fotografía de su infancia junto a su hermano: “Mi padre es muy creyente de su Virgen de las Aguas Santas y ahí nos tiene a mi Maikel y a mí”, ha concluido mostrando una estampita de la virgen junto a la imagen de los dos pequeños.