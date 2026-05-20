Natalia Sette 20 MAY 2026 - 14:07h.

La hija de Vicky Martín Berrocal actualiza su estado de salud tras recibir las pruebas médicas a las que se había sometido

Alba Díaz se suma a la alerta de los médicos tras sufrir caída del pelo por el 'clean look'

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Alba Díaz ha querido actualizar a sus seguidores sobre el preocupante bache de salud que la mantiene en vilo desde el pasado mes de febrero. Tras confesar que sufría un dolor cervical extremo que se le subía hasta el ojo, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha acudido finalmente al especialista para dar con el origen de este problema y comparte ahora los resultados de la prueba médica.

Hace varios meses que la influencer sufre fuertes dolores que le impiden continuar con su vida con normalidad. Es por ello que decidió someterse a diferentes estudios clínicos para descartar cualquier problema grave. Ya ha recibido los resultados y los comparte con su comunidad, que ha estado preocupada por ella desde entonces. “El médico me ha dicho que ha salido todo bien en los análisis, lo que significa que tengo una ansiedad de caballo”, ha revelado con total honestidad.

Entre la gran reforma de su nueva casa y su trabajo como creadora de contenido, Alba ha sufrido mucha ansiedad. Con el diagnóstico que lo confirma, la hija de Manuel Díaz se queda algo más tranquila. Los mareos que ha experimentado durante todos estos meses, están directamente relacionados con el estrés. “Dice que eso es lo que me provoca los vértigos (se me concentra todo en las cervicales)”, ha explicado la joven.

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A pesar de la contundencia del diagnóstico, Alba ha decidido afrontar la situación con una actitud de lo más positiva y madura, lanzando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. “Pero bueno, no pasa nada, todos tenemos épocas así y la mejor noticia es que tengo salud y muchas ganas de trabajar e intentar que no me condicione mucho”, ha reflexionado con optimismo.

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Con esto, la influencer visibiliza un problema muy común y que muchas personas sufren hoy en día. A partir de ahora, Alba pretende dar un paso atrás y tomarse todo con mucha más tranquilidad. “El cuerpo me manda señales, así que a escucharlas”, ha concluido de forma tajante, dejando claro que a partir de ahora sus prioridades van a cambiar para aprender a ir más despacio y cuidar de sí misma.